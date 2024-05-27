Валерий Сухих: Осинский округ демонстрирует значительные успехи в привлечении средств на благоустройство

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей поездки в Осинский городской округ проверил благоустройство объектов, в том числе при федеральной и краевой поддержке. Вместе с ним в составе делегации – председатель краевого парламента, депутат по избирательному округу №23 Валерий Сухих.Первые лица региона оценили Ярмарочную площадь, на которой продолжаются работы по благоустройству. Проект реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На площади уже появилась новая хоккейная коробка, обустроены площадки для волейбола и фитнеса, а также установлены трибуны и модульное здание для переодевания, благоустроено концертное пространство с арт-объектом «ОСА». По словам главы округа Алексея Григорьева, сейчас ведется обустройство переходных дорожек и освещения, затем будет выполнена установка детской площадки и проведено озеленение территории.Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул важность того, что обновить одно из самых популярных мест в округе предложили школьники города, а в дальнейшем идею поддержали все жители в ходе всероссийского голосования. «Рад, что в Осе появится такое пространство для отдыха и досуга. Уверен, что оно станет одним из любимых как у жителей города, так и у туристов», – подчеркнул губернатор.Напомним, идея по благоустройству города Осы родилась в рамках проекта Законодательного собрания Пермского края – Парламентский урок. На нем вместе с депутатами школьники из территорий региона обсуждают актуальные вопросы своих муниципальных образований. В 2020 году во время Парламентского урока с председателем Законодательного собрания Валерием Сухих ученики школы №2 Осы предложили благоустроить одно из самых популярных мест в своем городе – Ярмарочную площадь. Идея получила поддержку местных и краевых властей и была номинирована на голосование.Всего в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пермском крае планируется обновить 220 общественных и дворовых территорий.Также губернатор Прикамья проинспектировал благоустройство территории школы №3 в Осе. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Комфортный край». Здесь появились площадки с детскими игровыми комплексами, уличными тренажерами, со снарядами для воркаута, а также двумя площадками для тихого отдыха. В министерстве образования Прикамья сообщили, что к началу нового учебного года в Осинском округе планируется обустроить территории школы №1 в Осе и Крыловской школы. Всего благодаря проекту в прошлом году было благоустроено 44 школьных двора по всему Прикамью, а в 2024 году будет отремонтировано 98.Спикер Валерий Сухих отметил, что Осинский округ демонстрирует значительные успехи в привлечении средств на благоустройство. «Муниципалитет эффективно использует возможности региональных и федеральных программ для решения насущных вопросов. Успешная реализация проектов повышает уровень жизни осинцев и привлекательность округа для туристов», – отметил Валерий Сухих.В с. Кузнечиха Осинского округа состоялся пуск газа. В мероприятии также приняли участие Дмитрий Махонин, Валерий Сухих и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь», депутат краевого парламента Сергей Черезов. Возможность подключить свои домохозяйства к природному топливу получили более 320 человек, проживающих в 128 домовладениях села. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию распределительного газопровода общей протяженностью порядка 7 км.В краевом министерстве ЖКХ обратили внимание, что в Осинском городском округе в рамках программы газификации Пермского края в ближайшие два года планируется строительство межпоселкового газопровода протяженностью 22 км д. Березники – д. Ишимово – д. Чувашаево – д. Конюково – д. Усть–Тунтор – д. Искирь Бардымского муниципального округа Пермского края с отводом на д. Нижнюю Чермоду и д. Верхнюю Чермоду.