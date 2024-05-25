Возрастное ограничение 18+

Студенты Пермского политеха разработали автоматическую тележку для перемещения грузов на производстве

14.05 Среда, 29 мая 2024
Сегодня достаточно остро стоит проблема отечественных предприятий. На 10 тысяч рабочих мест в России приходится лишь 10 роботизированных систем. Это в 100 раз ниже, чем в других странах. При этом роботизация способна повысить производительность и минимизировать простои оборудования. Сейчас работу по транспортировке деталей и оснасток проводят операторы станков. Студенты ПНИПУ разрабатывают автоматизированную тележку «Чебуратор» для выполнения промышленных логистических задач. Изобретение позволит снять с персонала необходимость самостоятельно перемещать детали, узлы и инструмент, благодаря чему будут оптимизированы процессы перемещения грузов, а время простоя станков будет значительно снижено.

Исследование получило первое место в номинации «Текущая разработка» в конкурсе инновационных проектов «Изобретатели Пермского края». Работа проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Пока станок простаивает, производство терпит убытки. В среднем рабочий тратит на доставку заготовок 15 минут. Участок функционирует в 3 смены, поэтому в сутки на доставку тратится 45 минут. При этом час простоя токарного станка ЧПУ с тремя осями приблизительно равен 15-20 тысячам рублей. Оборонная промышленность работает 365 дней в году, следовательно, это почти 5,5 миллионов рублей потерянного годового дохода.

Сейчас грузы перемещают вручную или с помощью аналоговых приспособлений, которые уступают разработке политехников по многим характеристикам. Обычно они дороже, не могут двигаться по неровному полу и беспроводным сетям – только по цветным и магнитным линиям.

Разработка студентов ПНИПУ обладает интуитивно понятным интерфейсом для взаимодействия и гарантирует безопасность данных. Перемещение тележек отслеживается на сервере, который может быть расположен на самом предприятии, так что утечка данных почти невозможна. Такая система способна работать среди людей: скорость тележек достигает 5 км/ч, что дает им возможность двигаться в одном помещении с людьми. Благодаря системе датчиков, включающей в себя лидары и ультразвуковые датчики, «Чебураторы» смогут не только останавливаться, чтобы пропустить проходящих мимо людей, но и смогут объезжать статичные препятствия. Рама тележки оснащена передней мостовой колесной схемой, что позволяет преодолевать препятствия до 15 см в высоту и неровности поверхности до 7 градусов.

Конструкция тележки представляет собой платформу, которая двигается с помощью колесных модулей. Она может разворачиваться на месте, изменять направление движения без изменения ориентации корпуса или вместе с ним при необходимости. По расчетам разработчиков «Чебуратор» способен поднимать грузы массой до 3 тонн. Система спроектирована на большой объем нагрузок и скоростей. Тележку при необходимости можно дооснастить гидравлическим навесным оборудованием для захвата, стыковки или подъема груза.

– Преимущества «Чебуратора» заключаются в том, что его ПО подстраивается под требования заказчика. Например, движение каждого отдельного робота контролируется с помощью GPS-системы, но если на предприятии недопустим такой способ управления, то ПО можно переписать с упором на перемещение по цветным, магнитным линиям или QR-кодам и RFID-меткам (технология идентификации, которая работает с помощью радиосигнала). Благодаря машинному зрению и сигналу от меток, тележка самостоятельно ориентируется в цеховом пространстве. Кроме того, она может быть оснащена собственным ПО отдельно от сервера. Это позволит строить для нее собственные маршруты и по необходимости переключаться между ними во время работы, – говорит руководитель проекта, студент аэрокосмического факультета ПНИПУ Иван Макаров.

Разработка студентов ПНИПУ поможет автоматизировать логиcтические процессы на предприятиях, что позволит сократить время простоя и качественно ускорит работу. Запуск отечественного производства «Чебураторов» обеспечит независимость от ситуации в мире, а потребитель будет получать актуальные обновления и сможет иметь двустороннюю связь с производителем.

Заказчиками «Чебуратора» станут заводы из машиностроительной отрасли России. Продуктом уже заинтересовались предприятия УЗТМ, АвтоВАЗ, Протон-ПМ. Сейчас разработчики готовят документы на получение патента.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области увеличатся подъемные для молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий
25 мая 2024
На две недели отключают воду в трёх районах Екатеринбурге
20 мая 2024
Улица Вайнера в Екатеринбурге была признана лучшей торговой улицей России
26 мая 2024
Уральский оптико-механический завод разрабатывает оборудование для спасения новорождённых массой от 500 граммов
21 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:05 Студенты Пермского политеха разработали автоматическую тележку для перемещения грузов на производстве
14:04 Как провести сделку с недвижимостью онлайн из двух личных кабинетов Росреестра
09:37 Помощь детям и защита Родины — дела настоящих мужчин
14:51 Ученые ПНИПУ разрабатывают микрогели, полезные для нефтедобычи и для доставки лекарственных веществ в организм
10:00 Внимание! Розыск!
14:59 Средство ученых Пермского политеха предотвратит пожары на производствах
12:07 Валерий Сухих наградил победителей Офицерской хоккейной лиги
16:21 Росреестр: более трети всех частных домов построено в Пермском муниципальном округе
16:09 Ученые Пермского политеха разработали устройство для автоматического измерения расстояния прыжков в длину с места
15:22 Пермская комиссия по землепользованию поддержала смену зонирования в Верхней Курье для строительства мечети
10:36 Свыше 3,5 млн рублей взыскали судебные приставы с производственной компании за неисполнение договорных обязательств
15:15 Ученые Пермского политеха разработали уникальную установку для отслеживания взаимодействия водород-металл
11:47 В Никольском храме в Березниках идет монтаж иконостаса
11:04 Ремонт помог судебному приставу найти иномарку должника
14:23 Ученые Пермского политеха смоделировали робота для обработки и перемещения валов на предприятиях
10:44 «Уралкалий» и «Уралхим» стали участниками конференции по цифровой индустрии промышленной России
10:29 Судебные приставы встретились с прикамскими заключенными
14:49 Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить право собственности на земельный участок под многоквартирным домом
14:47 Ученые Пермского политеха разработали модели для отливки авиадеталей
10:14 Экономия на работнике обернулась для организации принудительным взысканием долгов по оплате труда
14:34 Ученые Пермского политеха разработали технологию более эффективной наплавки металлических изделий
Все новости
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
12:42 Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
10:08 В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек
16:33 Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
15:27 Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»
13:30 В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
11:30 Вице-спикер ГД предложил министру труда сократить рабочую пятницу для женщин
10:29 СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
16:41 Замначальника ГУФСИН по Московской области отправили в СИЗО до 20 июля
16:05 Задержан замглавы ГУФСИН Подмосковья
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK