Как провести сделку с недвижимостью онлайн из двух личных кабинетов Росреестра

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Граждане Российской Федерации теперь могут купить, продать или подарить недвижимость, не выходя из дома, с помощью двух личных кабинетов на сайте Росреестра. Электронная регистрация - это быстро, удобно и безопасно.Управление Росреестра по Пермскому краю предлагает пошаговую инструкцию для оформления сделки с недвижимостью онлайн.Для государственной регистрации сделки участникам необходимо войти по логину и паролю от Госуслуг в личные кабинеты на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.Затем в разделе «Мои услуги и сервисы» перейти во вкладку «Кадастровый учет и (или) регистрация прав» и выбрать услугу «Подача заявлений из личных кабинетов сторон сделки (2 и более)».Здесь инициатор сделки заполняет информацию о цели обращения - «Право и переход права», форме сделки, сторонах сделки, о приобретателе и объекте недвижимости.Когда все заполнено, необходимо проверить внесенные данные и, если нужно, откорректировать.Далее подкрепляются необходимые документы-основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, например, договор в формате pdf/А, и другие документы, предусмотренные законодательством РФ.Обязательно подкрепляется файл договора, подписанный УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) участника сделки в формате «sig».К сведению. УКЭП можно получить платно через аккредитованные удостоверяющие центры либо бесплатно с помощью мобильного приложения «Госключ».Затем инициатор направляет заявление в личный кабинет Росреестра другому участнику сделки, сообщив код заявления, который также подписывает договор и заявление УКЭП (заявка расположена во вкладке «Черновики» раздела «Мои заявки»).Документы направляются другим участникам сделки, при их наличии, или обратно инициатору, который подписывает заявление УКЭП в личном кабинете и отправляет на рассмотрение.Важно. За государственную услугу необходимо оплатить госпошлину.