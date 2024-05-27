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Как провести сделку с недвижимостью онлайн из двух личных кабинетов Росреестра
Граждане Российской Федерации теперь могут купить, продать или подарить недвижимость, не выходя из дома, с помощью двух личных кабинетов на сайте Росреестра. Электронная регистрация - это быстро, удобно и безопасно.
Управление Росреестра по Пермскому краю предлагает пошаговую инструкцию для оформления сделки с недвижимостью онлайн.
Для государственной регистрации сделки участникам необходимо войти по логину и паролю от Госуслуг в личные кабинеты на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.
Затем в разделе «Мои услуги и сервисы» перейти во вкладку «Кадастровый учет и (или) регистрация прав» и выбрать услугу «Подача заявлений из личных кабинетов сторон сделки (2 и более)».
Здесь инициатор сделки заполняет информацию о цели обращения - «Право и переход права», форме сделки, сторонах сделки, о приобретателе и объекте недвижимости.
Когда все заполнено, необходимо проверить внесенные данные и, если нужно, откорректировать.
Далее подкрепляются необходимые документы-основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, например, договор в формате pdf/А, и другие документы, предусмотренные законодательством РФ.
Обязательно подкрепляется файл договора, подписанный УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) участника сделки в формате «sig».
К сведению. УКЭП можно получить платно через аккредитованные удостоверяющие центры либо бесплатно с помощью мобильного приложения «Госключ».
Затем инициатор направляет заявление в личный кабинет Росреестра другому участнику сделки, сообщив код заявления, который также подписывает договор и заявление УКЭП (заявка расположена во вкладке «Черновики» раздела «Мои заявки»).
Документы направляются другим участникам сделки, при их наличии, или обратно инициатору, который подписывает заявление УКЭП в личном кабинете и отправляет на рассмотрение.
Важно. За государственную услугу необходимо оплатить госпошлину.
Управление Росреестра по Пермскому краю предлагает пошаговую инструкцию для оформления сделки с недвижимостью онлайн.
Для государственной регистрации сделки участникам необходимо войти по логину и паролю от Госуслуг в личные кабинеты на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.
Затем в разделе «Мои услуги и сервисы» перейти во вкладку «Кадастровый учет и (или) регистрация прав» и выбрать услугу «Подача заявлений из личных кабинетов сторон сделки (2 и более)».
Здесь инициатор сделки заполняет информацию о цели обращения - «Право и переход права», форме сделки, сторонах сделки, о приобретателе и объекте недвижимости.
Когда все заполнено, необходимо проверить внесенные данные и, если нужно, откорректировать.
Далее подкрепляются необходимые документы-основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, например, договор в формате pdf/А, и другие документы, предусмотренные законодательством РФ.
Обязательно подкрепляется файл договора, подписанный УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) участника сделки в формате «sig».
К сведению. УКЭП можно получить платно через аккредитованные удостоверяющие центры либо бесплатно с помощью мобильного приложения «Госключ».
Затем инициатор направляет заявление в личный кабинет Росреестра другому участнику сделки, сообщив код заявления, который также подписывает договор и заявление УКЭП (заявка расположена во вкладке «Черновики» раздела «Мои заявки»).
Документы направляются другим участникам сделки, при их наличии, или обратно инициатору, который подписывает заявление УКЭП в личном кабинете и отправляет на рассмотрение.
Важно. За государственную услугу необходимо оплатить госпошлину.
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