Помощь детям и защита Родины — дела настоящих мужчин

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Все чаще жители Пермского края отправляются в зону СВО, чтобы не только внести свой вклад в защиту Родины, но и выплатить долги по алиментам.25-летний житель Мотовилихинского района г. Перми на протяжении трех лет не оказывал финансовой помощи своему сыну 2019 года рождения. Молодой человек нигде не работал, от судебных приставов скрывался. Тем не менее, его удалось разыскать и привлечь к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Безответственному родителю было назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ, но данная мера не оказала на него положительного влияния. В 2023 году пермяк совершил серию грабежей, получил судимость и оказался в местах лишения свободы. Проведя в колонии несколько месяцев, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. По его собственному признанию, одной из причин принятия такого решения стало наличие более чем полумиллионного долга перед ребенком.Стать добровольцем и погасить задолженность по алиментам решил и отец троих детей из Чернушки. На протяжении длительного времени мужчина официально нигде не работал, перебивался мелкими заработками. С этих денег он ежемесячно перечислял находящимся под опекой детям 3 тысячи рублей, но этого было недостаточно и задолженность росла. За уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних должник неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Судебный пристав регулярно беседовала с неплательщиком, предлагала ему варианты трудоустройства и объясняла последствия накапливающегося долга по алиментам. Неожиданно мужчина сам нашел выход из ситуации — в начале года он предоставил справку о заключении контракта и ушел на спецоперацию. Судебный пристав сразу же обратила взыскание на его заработную плату. За несколько месяцев военной службы долг прикамца, превышающий 1 млн рублей, существенно уменьшился, а его дети, наконец, получают достойное содержание.