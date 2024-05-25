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Валерий Сухих наградил победителей Офицерской хоккейной лиги
На прошлой неделе в Перми разыграли награды Офицерской хоккейной лиги. В борьбу за трофеи в трех дивизионах вступили 10 команд.
Спикер краевого парламента Валерий Сухих вручил медали и Кубок победителя в дивизионе «Любитель 1» команде Главного управления МЧС России по Пермскому краю «Искра».
Пермский край в этом турнире участвует впервые. Решение о проведении регионального этапа Всероссийского чемпионата ОХЛ сезона 2023-2024 годов в Прикамье было принято в ходе расширенного совещания под председательством губернатора Дмитрия Махонина в рамках форума «Россия – спортивная держава».
На мероприятии также выступили академический хор «Млада» и оркестр Главного управления МЧС России по Пермскому краю. На уличной площадке была представлена спецтехника МЧС России и выставка ретро-автомобилей «Волга». В центральном фойе УДС «Молот» гости могли увидеть Кубок Шелкового пути.
Напомним, Офицерская хоккейная лига создана в октябре 2018 года. Это всероссийский любительский чемпионат хоккейных команд, состоящих из представителей органов власти и безопасности Российской Федерации.
Основной целью создания ОХЛ является объединение в дружеской соревновательной обстановке представителей различных министерств и ведомств нашей страны в целях популяризации здорового образа жизни и любительского хоккея, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия при решении государственных служебных задач.
Спикер краевого парламента Валерий Сухих вручил медали и Кубок победителя в дивизионе «Любитель 1» команде Главного управления МЧС России по Пермскому краю «Искра».
Пермский край в этом турнире участвует впервые. Решение о проведении регионального этапа Всероссийского чемпионата ОХЛ сезона 2023-2024 годов в Прикамье было принято в ходе расширенного совещания под председательством губернатора Дмитрия Махонина в рамках форума «Россия – спортивная держава».
На мероприятии также выступили академический хор «Млада» и оркестр Главного управления МЧС России по Пермскому краю. На уличной площадке была представлена спецтехника МЧС России и выставка ретро-автомобилей «Волга». В центральном фойе УДС «Молот» гости могли увидеть Кубок Шелкового пути.
Напомним, Офицерская хоккейная лига создана в октябре 2018 года. Это всероссийский любительский чемпионат хоккейных команд, состоящих из представителей органов власти и безопасности Российской Федерации.
Основной целью создания ОХЛ является объединение в дружеской соревновательной обстановке представителей различных министерств и ведомств нашей страны в целях популяризации здорового образа жизни и любительского хоккея, а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия при решении государственных служебных задач.
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