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Росреестр: более трети всех частных домов построено в Пермском муниципальном округе

16.21 Пятница, 24 мая 2024
В апреле 2024 года Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на государственный кадастровый учет 656 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки, для ведения садоводства. Общая площадь построенных домов составила 75 681 кв.м. По сравнению с предыдущим месяцем количество построенных домов увеличилось на 3%.

Лидером является Пермский муниципальный округ, жители которого построили 244 дома. В городе Пермь зарегистрировали 81 дом, в Добрянке – 42 дома. В Чайковском и Кунгурском округах построено по 35 домов.

При строительстве домов жители Прикамья чаще всего используют дерево – из него построено 36% домов. На втором месте по популярности бетонные блоки, из которых построено 25% домов. На третьем месте монолитные (8%) и кирпичные дома (5%), реже - панельные (0,3%).

Одноэтажное домостроение составляет 50%, на долю двухэтажных домов приходится 49%.

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что до 1 марта 2031 года поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности можно в упрощённом порядке на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Не требуются разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Для тех, кто решил строиться и подыскивает земельный участок, на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки» размещается информация о свободных земельных участках. Здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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