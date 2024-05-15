Пермская комиссия по землепользованию поддержала смену зонирования в Верхней Курье для строительства мечети

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Комиссия по землепользованию и застройке обсудила предложение Руслана Ибрагимова согласовать изменение зонирования участка на ул. Верхне-Курьинской, 3 на зону «религиозное обслуживание». Здесь благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса, исполнительным директором которого является Руслан Ибрагимов, планирует построить мечеть.Изначально площадка имела зонирование Ц-4 и предназначалась для размещения магазинов. На заседании представитель краевого минимущества сообщил, что проект строительства мечети прошел общественные обсуждения, а изменение разрешенного вида использования территории не противоречит Земельному кодексу РФ.Муфтий Пермского края, председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России Анвар хазрат Аблаев напомнил, что сейчас этот участок в Верхней Курье принадлежит частному лицу, которое и выступило меценатом строительства. Он подчеркнул, что Духовное управление мусульман Пермского края полностью поддерживает проект: «Считаю, что мечеть позволит сохранять духовные традиции татар и башкир и, конечно, станет профилактикой радикальных исламистских течений. Думаю, это хороший проект, мечеть будет украшением этого района».Как мы уже писали, планируется, что мечеть будет рассчитана на 200 молящихся. При ней будет открыто медресе. Также здесь появятся сквер и парковка.