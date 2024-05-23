Свыше 3,5 млн рублей взыскали судебные приставы с производственной компании за неисполнение договорных обязательств

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В соответствии с заключенным договором аренды, ООО «Центр сопровождения бурению «Ресурс» передал АО «Пермнефтемашремонт» во временное пользование телеметрическое оборудование, используемое при бурении скважин. После возвращения имущества владельцу у сторон возникли разногласия по расчету арендной платы. Одним из основных аргументов арендатора о необходимости ее снижения стало то, что на протяжении 6 суток оборудование работало некорректно. Урегулировать вопрос в досудебном порядке не получилось, последовал иск в Арбитражный суд Пермского края.Проведенная в рамках судебного процесса экспертиза подтвердила временную неработоспособность забойной телеметрической системы и обоснованность снижения стоимости услуг. Тем не менее, арендатор должен был исполнить свои финансовые обязательства.В отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с АО «Пермнефтемашремонт» задолженности в размере более 3, 5 млн рублей в пользу ООО «Центр сопровождения бурению «Ресурс».Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о применении принудительных мер в случае уклонения от исполнения решения суда. Также в целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими юридическому лицу, и наложил арест на его расчетные счета в банках.Так как принятые обеспечительные меры затрудняли деятельность предприятия, его руководство поторопилось перечислить всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.