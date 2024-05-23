Возрастное ограничение 18+

Свыше 3,5 млн рублей взыскали судебные приставы с производственной компании за неисполнение договорных обязательств

10.36 Пятница, 24 мая 2024
В соответствии с заключенным договором аренды, ООО «Центр сопровождения бурению «Ресурс» передал АО «Пермнефтемашремонт» во временное пользование телеметрическое оборудование, используемое при бурении скважин. После возвращения имущества владельцу у сторон возникли разногласия по расчету арендной платы. Одним из основных аргументов арендатора о необходимости ее снижения стало то, что на протяжении 6 суток оборудование работало некорректно. Урегулировать вопрос в досудебном порядке не получилось, последовал иск в Арбитражный суд Пермского края.

Проведенная в рамках судебного процесса экспертиза подтвердила временную неработоспособность забойной телеметрической системы и обоснованность снижения стоимости услуг. Тем не менее, арендатор должен был исполнить свои финансовые обязательства.

В отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с АО «Пермнефтемашремонт» задолженности в размере более 3, 5 млн рублей в пользу ООО «Центр сопровождения бурению «Ресурс».

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о применении принудительных мер в случае уклонения от исполнения решения суда. Также в целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими юридическому лицу, и наложил арест на его расчетные счета в банках.

Так как принятые обеспечительные меры затрудняли деятельность предприятия, его руководство поторопилось перечислить всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области разыскивают отца с дочкой, которую он обязан передать матери
23 мая 2024
Вмешательство судебных приставов понадобилось для ремонта водопровода в Екатеринбурге
16 мая 2024
С «Водоканала» взыскали ущерб за сброс сточных вод в реки Камышенка и Северка
21 мая 2024
Уральский оптико-механический завод разрабатывает оборудование для спасения новорождённых массой от 500 граммов
21 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:36 Свыше 3,5 млн рублей взыскали судебные приставы с производственной компании за неисполнение договорных обязательств
15:15 Ученые Пермского политеха разработали уникальную установку для отслеживания взаимодействия водород-металл
11:47 В Никольском храме в Березниках идет монтаж иконостаса
11:04 Ремонт помог судебному приставу найти иномарку должника
14:23 Ученые Пермского политеха смоделировали робота для обработки и перемещения валов на предприятиях
10:44 «Уралкалий» и «Уралхим» стали участниками конференции по цифровой индустрии промышленной России
10:29 Судебные приставы встретились с прикамскими заключенными
14:49 Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить право собственности на земельный участок под многоквартирным домом
14:47 Ученые Пермского политеха разработали модели для отливки авиадеталей
10:14 Экономия на работнике обернулась для организации принудительным взысканием долгов по оплате труда
14:34 Ученые Пермского политеха разработали технологию более эффективной наплавки металлических изделий
14:32 С начала действия «лесной амнистии» в Прикамье оформлено более 1000 земельных участков
15:19 Смазка для мостов: ученые Пермского политеха разработали модель для прогнозирования срока службы опорных частей
15:18 Росреестр Прикамья напоминает о поправках, касающихся перепланировки помещения в МКД
09:59 Судебные приставы приостановили производство из-за эконарушений
14:48 Ученые Пермского политеха выяснили, как быстро и дешево контролировать качество грунта под фундаментом
14:30 В Пермском крае продолжаются комплексные кадастровые работы
12:58 В Пермь будет доставлена Казанская икона Божией Матери, хранящаяся в Казанском соборе на Красной площади
15:57 Валерий Сухих: Регион выполняет поручение президента в сфере семейной политики
14:35 Минерал с живыми клетками поможет в очистке сточных вод – исследование ученых Пермского политеха
14:14 Росреестр Прикамья проведет вебинар о перепланировке и переименовании объектов недвижимости
Все новости
10:29 СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
16:41 Замначальника ГУФСИН по Московской области отправили в СИЗО до 20 июля
16:05 Задержан замглавы ГУФСИН Подмосковья
15:23 Глава Воронежа объявил об отставке
14:58 В Уфе сотрудник ОБОП заявил пенсионерке, что ее хотят убить, и потребовал 15 млн рублей
13:18 В Якутске подполковник МВД получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей
12:06 Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин, пишут СМИ
11:53 В Греции госслужащие провели всеобщую забастовку, требуя повышения зарплат
10:14 «Черепахи оптом, доставка по России»
17:26 ВТБ Лизинг предлагает автомобили Chery с увеличенной выгодой
17:09 Грузию могут не принять в ЕС из-за закона об иноагентах
17:02 Норвегия, Испания и Ирландия признали независимость Палестины
16:24 В Париже прошла однодневная забастовка работников железной дороги
18:37 Макрон посетит Новую Каледонию в связи с массовыми беспорядкам
14:44 Аспиранты Калифорнийского университета США устроили забастовку в знак поддержки пропалестинских протестующих
13:54 В Финляндии рассматривают законопроект, по которому российских беженцев будут депортировать прямо на границе
15:14 В России в телефонные звонки активно внедряют искусственный интеллект и умных помощников
17:22 В Казахстане экс-министр приговорен к 24 годам за убийство жены
16:36 Лилия Чанышева написала прошение о помиловании, сообщил адвокат
15:11 Суд в Москве запретил распространять объявления о вакансиях для славян
14:03 Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK