В Никольском храме в Березниках идет монтаж иконостаса

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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В Никольском храме в Березниках продолжаются работы по монтажу иконостаса. «Уралкалий» участвует в строительстве храма с 2015 года. На сегодняшний день завершены работы по росписи стен и сводов, укладке природного камня на пол и цокольную часть стен. Рисунок камня для украшения внутренних стен здания храма стилизован под расцветку сильвинитовых пластов в выработках калийных рудников.В рамках благоустройства территории уже выполнены планировка и озеленение, обустроена кольцевая пешеходная площадка, тротуар, установлены уличные светильники, выполненные в «пушкинском» стиле, в виде винтажных фонарей, которые использовались для подсветки улиц в XIX веке.Работы по росписи стен и сводов храма производила художественно-производственная мастерская «Палехский Иконостас». В купольной части Никольского храма размещено изображение Иисуса Христа и святых апостолов, а по стенам - сюжеты из жития святителя Николая Чудотворца, великомученика Димитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского. Над алтарной частью представлен сюжет «Великий вход», где соборно представлены пермские святые.На данный момент продолжаются работы по монтажу иконостаса. Он состоит из трех приделов с восьмигранной кувуклией высотой по куполу 15 метров. Свод в кувуклии будет полностью расписан. Иконостас закроет алтарную часть храма на всю длину - около 18 метров. Для иконостаса с кувуклией уже расписаны 136 икон, которые будут установлены в него при монтаже.Игорь Сенокосов, директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»:- «Уралкалий» уделяет большое внимание социальному развитию городов присутствия, поэтому в 2015 году было принято решение об участии в строительстве храма. Мы не только финансируем работы на всех этапах, но и выполняем функцию технического заказчика - подбираем подрядчиков, ведём контроль исполнения сроков и качества работ. Уверен, что храм станет уникальным не только для Березников, но и для всего Пермского края. Хочется, чтобы люди, живущие в Березниках, любили свой город и были здесь счастливы.Отец Сергий, настоятель Никольского храма:- Строительство здания храма завершено, сейчас идёт его благоукрашение — монтаж иконостаса и икон. Предстоит установка дверей, оконных витражей, осветительных приборов, отделка изразцами наружной части здания. В храме будет размещена церковная утварь, изготовленная по специальному заказу, планируется проведение работ по благоустройству территории - установка малых архитектурных форм, посадка низкорослых растений и деревьев, а также монтаж ограждения и входной группы. Кроме того, предстоит строительство административно-хозяйственного корпуса и колокольни.