Ремонт помог судебному приставу найти иномарку должника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина, который отказывался возвращать долг своей знакомой. Пермячка в суде отстояла свое право получить обратно всю сумму долга, после чего предъявила исполнительный лист в подразделение ведомства.В ходе проверки имущественного положения неплательщика было установлено, что он является собственником автомобиля Renault Sandero. Судебный пристав вынес постановление об аресте транспортного средства. Но мужчина всеми правдами и неправдами скрывал иномарку.Восстановить справедливость помогло стечение обстоятельств. Судебный пристав, которая вела данное исполнительное производство, ушла в отпуск. Свободное время она решила потратить на ремонт. На одном из популярных сайтов женщина нашла объявление о продаже необходимых ей лакокрасочных материалов. К удивлению сотрудницы Службы, продавец приехала на автомобиле, который находился в розыске, а в личной беседе сообщила, что машина принадлежит ее мужу.Для того чтобы быть полностью уверенной в личности собственника автомобиля, судебный пристав попросила документы, подтверждающие законное происхождение красок. В товарном чеке она нашла доказательства того, что ее догадка была верной. Данные покупателя полностью совпадали с данными должника. Сделав вид, что советуется с мужем по телефону, судебный пристав позвонила своим коллегам, которые незамедлительно прибыли на место.Сотрудники ведомства составили акт описи и ареста автомобиля. Транспортное средство было передано взыскателю на ответственное хранение. Если владелец имущества в ближайшее время не озаботится оплатой долга, то иномарка может быть подвергнута процедуре реализации.