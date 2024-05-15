«Уралкалий» и «Уралхим» стали участниками конференции по цифровой индустрии промышленной России

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» принимают участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), которая проходит с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.Ключевые направления ЦИПР-2024 - экономика данных и искусственный интеллект. На мероприятии «Уралхим» и «Уралкалий» представлены выставочным стендом №28 в павильоне 1, где участники и гости конференции могут получить актуальную информацию о последних разработках и достижениях компаний в области цифровизации производства минеральных удобрений и агрономической экспертизы.23 мая с 10:45 до 11:45 «Уралхим» организует деловую сессию «Новые возможности и перспективы агроотрасли при переходе на экономику данных», которая пройдет в зале №3 в павильоне 1. Спикеры обсудят национальный проект «Экономика данных» в части агропромышленного комплекса.Алексей Бондаренко, руководитель департамента цифровизации АО «ОХК «Уралхим»:- «Уралхим» и «Уралкалий» представляют свои комплексные цифровые решения в ключевых направлениях: производстве и аграрно-промышленном комплексе. Сквозная цифровизация процессов позволяет значительно повысить их прозрачность и эффективность, что является стратегической задачей для всех наших предприятий. Неотъемлемая часть этого процесса - активное использование искусственного интеллекта. Наш опыт и экспертиза в данной области не только укрепляют наше конкурентное преимущество и позволяют удерживать лидирующие позиции на рынке, но и способствуют обмену опытом с отечественными компаниями».Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) - одно из крупнейших и представительных деловых мероприятий в области цифровой экономики в России. Это экспертная площадка для обсуждения новых инициатив и предложений цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. В конференции принимают участие члены правительства РФ, руководители отраслевых министерств, представители бизнес-сообщества.«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13 300 сотрудников.