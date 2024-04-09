Судебные приставы Пермского края обсудили актуальные вопросы работы ведомства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В современном, прогрессивно меняющемся мире ключевые компетенции многих специалистов быстро устаревают, поэтому повышение квалификации становится важнейшим элементом профессионального роста. Для того, чтобы прикамские судебные приставы могли оперативно применять в своей работе новейшие разработки и пользоваться всеми преимуществами межведомственного взаимодействия, на базе Главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермском краю регулярно проводятся учебно-методические семинары.В этот раз свои профессиональные навыки повышали дознаватели, которые занимаются расследованием преступлений и правонарушений, отнесенных к подследственности ФССП России.Перед сотрудниками органа принудительного исполнения выступили специалисты из МВД, которые рассказали об особенностях в функционировании современных баз дактилоскопии и генетических профилей правонарушителей, а заместитель главного врача краевой клинической психиатрической больницы Анатолий Андрусенко разъяснил участникам семинара нововведения в вопросах проведения судебных медицинских психиатрических экспертиз.В рамках мероприятия выступали не только приглашенные специалисты смежных ведомств, но и сами судебные приставы делились с коллегами своими теоретическими и практическими наработками. Заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Николай Сидоров рассказал подчиненным об особенностях планирования следственных действий при расследовании преступлений, связанных с неуплатой алиментов. Другие доклады были посвящены нюансам судебной практики по тем статьям, работа по которым входит в компетенцию сотрудников органа принудительного исполнения.Такие встречи помогают не только обменяться опытом, но и выработать единую концепцию правоприменения, которая позволит прикамским судебным приставам максимально эффективно выполнять свои служебные обязанности и восстанавливать нарушенные права и интересы граждан.