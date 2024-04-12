Валерий Сухих: «Парламент был и остается площадкой для поиска наиболее эффективного решения ключевых вопросов развития Прикамья»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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30 лет назад депутаты Законодательного собрания Пермской области провели первое пленарное заседание, положив начало работе главного законодательного органа нашего региона. С тех пор в стенах парламента были разработаны и приняты тысячи законов. Некоторые из них носят основополагающий характер и остаются актуальными по сей день. Другие вошли в историю или преобразовались с течением времени. Так или иначе, все эти годы Законодательное собрание создавало и совершенствовало нормативно-правовую базу, отвечая вызовам времени, а самое главное, запросам жителей Прикамья.После выборов 1994 года перед депутатами стояла нелегкая задача – с нуля создать законодательную базу, правила, по которым будет жить и развиваться регион в новой России. С тех пор работа Законодательного собрания – это непрерывная летопись служения жителям региона. Действие принятых законов не заканчивается одновременно с завершением работы созыва. Заложенные нашими предшественниками традиции законотворчества живут и сегодня. Парламент был и остается площадкой для поиска наиболее эффективного решения ключевых вопросов развития Пермского края.Дух новаторства, который воплотился в первых нормативных актах, присущ депутатам каждого созыва. Так, Пермская область стала первым регионом, где была снижена налоговая ставка на прибыль для того, чтобы дать вздохнуть пермским предприятиям. Небывалое для того сложного периода решение оправдало себя уже через полгода – бизнес начал вставать на ноги, а потери бюджета окупились налоговыми поступлениями. На правах преемника уже Пермский край стал одним из первых регионов, где государственная поддержка экономических отраслей, пострадавших сначала от ограничительных мер периода пандемии, а потом от санкций, была закреплена законом. И таких примеров наберется с десяток в самых разных сферах.За последние годы произошло немало событий, которые требовали от региональных властей оперативного решения задач, с которыми до этого никто не сталкивался. Сегодня регион стоит перед лицом новых вызовов. Главные из которых – специальная военная операция (СВО) и развитие в условиях беспрецедентных экономических санкций. Эффективное взаимодействие законодателей и представителей исполнительной власти позволяет в сжатые сроки вырабатывать оптимальные законодательные решения и воплощать их в жизнь.Поддержке участников СВО и их семей в Прикамье уделяется особое внимание с самого начала спецоперации. Одно из ключевых решений, принятых на законодательном уровне, – освобождение участников спецоперации от уплаты транспортного налога – закреплено законодательно. Ещё одна инициатива губернатора Дмитрия Николаевича Махонина принята депутатским корпусом – предоставление бесплатных земельных участков участникам СВО, являющимся героями или награжденными орденами.В зоне приоритетного внимания сегодня и многодетные семьи. В Год семьи президент РФ Владимир Владимирович Путин обозначил целый ряд нововведений, часть из которых уже была реализована в Пермском крае. На прошлом заседании парламентарии утвердили новый порядок предоставления помощи многодетным. Он позволит семьям, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет (а если ребёнок учится, то и до 23 лет), получать государственную поддержку. Также были расширены действующие льготы. Среди них – бесплатное питание для обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях, бесплатный проезд для школьников, компенсация расходов на оплату жилья.Проблема нехватки кадров в здравоохранении и образовании остается в повестке парламента не первый созыв. Этот вопрос решается совместными усилиями с главой региона и правительством. Очередным шагом стал закон, который позволяет медицинским работникам и педагогам, работающим в малых населённых пунктах, получать бесплатно землю, в том числе под строительство жилья. Для воспитания собственных кадров было принято решение об увеличении размеров дополнительных выплат для студентов, которые заключили договоры целевого обучения с краевым минздравом.В регионе выстроено конструктивное взаимодействие Законодательного собрания с губернатором и правительством края. Депутаты работают в тесном сотрудничестве с исполнительной властью, обеспечивая правовую основу для выполнения приоритетных задач. Существующие площадки коммуникации двух ветвей власти, в том числе цифровые, позволяют выдерживать соответствующие сроки при принятии нормативно-правовых актов без потери качества и в максимально сжатые сроки.Приближающееся заседание краевого парламента, несмотря на своё большое символическое значение, пройдет штатно, в рабочем режиме. Юбилейную дату депутаты отметят скромно и по-деловому. Главными её событиями, по-прежнему, будут решения в рамках повестки. Кстати, в центре внимания на этот раз – наши талантливые дети. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить вдвое выплаты за знак «Гордость Пермского края». Соответствующий проект закона будет рассмотрен на заседании.Этим знаком отличия в Прикамье награждают школьников, а также студентов колледжей и техникумов, которые особенно отличились в учебной, научной, спортивной, общественной или творческой деятельности. А также тех, кто показал высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. Одним словом – название знака говорит само за себя. Ежегодно им награждается не более трех тысяч человек.Не секрет, что сегодня города и целые регионы находятся в условиях конкурентной борьбы за яркую, талантливую, креативную молодежь. Убежден, что помимо прагматичных вещей – уровень зарплаты, качество инфраструктуры и благоустройства, большую роль в выборе места жительства для молодого человека играет еще и признание. Если мы хотим, чтобы в Пермском крае оставались молодые таланты, мы должны о них говорить и создавать все условия для развития.На заседании Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов представит Ежегодный доклад об итогах работы за 2023 год.В рамках традиционного «парламентского часа» выступит министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева. Она озвучит информацию о реализации в нашем регионе программы «Комфортный край». В нынешнем, 2024 году, программа дополнится еще 4 проектами: «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение», «Новый клуб» и «Строительство крытых ледовых объектов». Важно, что эти планы сформированы с учётом пожеланий жителей.