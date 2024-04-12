Росреестр Прикамья разъясняет, какие документы необходимы для регистрации договора аренды нежилого помещения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Договор аренды недвижимости – один из самых распространенных видов соглашений. Перед заключением договора аренды необходимо заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости и проверить сведения, которые содержатся в нем в отношении интересующего объекта недвижимости:- площадь, адрес;- наличие зарегистрированных обременений, которые необходимо включить в договор аренды;- наличие (отсутствие) зарегистрированных договоров аренды. Если имеется запись об аренде с другим лицом, до регистрации договора аренды необходимо прекратить предыдущую аренду.«Для официального оформления в договоре аренды должны быть указаны следующие сведения, - отмечает Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю.- Стороны договора. Проверить все сведения о субъектах, сравнить с данными, которые содержатся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, паспорте. Если объект недвижимости, являющийся предметом договора, находится в общей долевой собственности - сторонами договора на стороне арендодателя должны являться все участники общей долевой собственности на объект недвижимости.- Предмет договора. Проверить характеристики объекта, сравнить с данными, которые содержатся в выписке из ЕГРН.- Размер арендной платы. Проверить содержание договора аренды на наличие противоречий в самом договоре и приложениях к договору.- Срок договора аренды. Договор, заключенный на срок менее года не подлежит государственной регистрации. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок и не подлежит государственной регистрации».Перечень документов, которые потребуются для регистрации:- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;- заявление от арендатора или арендодателя о государственной регистрации;- договор аренды.В отдельных ситуациях могут потребоваться и иные документы, например, письменное согласие залогодержателя, если недвижимость, передаваемая в аренду, заложена по договору об ипотеке.К сведению. За государственную услугу по регистрации договора аренды необходимо уплатить государственную пошлину.