Валерий Сухих: Многие законы были новаторскими и успешно решали сложнейшие задачи по развитию Прикамья

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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30 лет назад состоялось первое заседание Законодательного собрания Пермской области первого созыва.В соответствии со Временным положением о Законодательном собрании, заседание открыл самый старший депутат Евгений Сапиро. В своем приветственном слове он призвал коллег стать «не 36 лидерами-индивидуалами, а единой, монолитной командой». Позже Евгений Сапиро был выбран председателем, а Николай Девяткин – заместителем регионального парламента.На первое заседание были приглашены руководители администрации области, ее отделов и управлений, а также главы администраций городов и районов. На заседании 6 апреля 1994 года депутаты обсудили вопросы образования первых комитетов и временных рабочих групп. С этой даты идёт отсчёт истории нового законодательного органа Прикамья.«В стенах Законодательного собрания принимались судьбоносные решения, заложившие фундамент для развития нашего региона на десятилетия вперед. Многие законы и нормативно-правовые акты были новаторскими и успешно решали сложнейшие задачи по развитию Прикамья. Уникальный опыт в сфере налоговой политики, местного самоуправления, бюджетного планирования и других направлений был бы невозможен без политической смелости и дальновидности региональных парламентариев», – отмечает спикер краевого парламента Валерий Сухих.Первым нормативным актом, принятым Законодательным собранием Пермской области, стал закон о налоговых льготах. Он устанавливал региональную льготу по налогам на прибыль и имущество. Подобное решение было принято одним из первых в России.За 30 лет работы Законодательного собрания действовало семь созывов, три из которых пришлись на Законодательное собрание Пермской области. Всего в составе регионального парламента с 1994 года работали 243 депутата. Парламентариями было принято 3963 закона.Глава региона Дмитрий Махонин поблагодарил депутатский корпус Прикамья за добросовестную работу и эффективное взаимодействие. «Все эти годы Законодательное собрание на практике доказывает свою важнейшую роль в развитии нашего региона. Краевой парламент стал надежным партнером в обеспечении правовой основы для реализации региональной политики во всех сферах. Вместе с вами нам многое удалось сделать для укрепления социальной сферы и экономики региона. Выражаю благодарность депутатскому корпусу Законодательного собрания за совместную работу в части поддержки отраслей экономики в период пандемии коронавируса. Также вместе работаем в части оказания помощи нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям».