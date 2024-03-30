Возрастное ограничение 18+

Детская доля: особенности заключения сделок с недвижимостью несовершеннолетних

15.00 Пятница, 5 апреля 2024
Совершая сделку с недвижимым имуществом, собственником которого является ребенок, необходимо знать, что объем прав несовершеннолетнего собственника существенно отличается от объема прав совершеннолетнего.

«Особый правовой статус несовершеннолетних связан с ограничением их дееспособности, которая возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть с 18 лет, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. – Законом установлены исключения из общего правила - это случаи приобретения полной дееспособности при вступлении в брак до достижения 18 лет либо объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным».

Особенности распоряжения объектами недвижимости, если собственник несовершеннолетний ребенок, устанавливаются в зависимости от возраста.

Несовершеннолетние подразделяются на две категории:
- лица, не достигшие 14 лет;
- лица в возрасте от 14 до 18 лет;

Лица, не достигшие 14-летнего возраста (малолетние) в сделках не участвуют, их интересы представляют родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28, ст. 172 ГК РФ). Это же требование распространяется на сделки по принятию недвижимого имущества в качестве дара несовершеннолетним.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью, но только при наличии письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей. Если сделка была совершена без согласия законных представителей ребенка, она может быть признана судом недействительной.

При этом как в первом, так и во втором случае законные представители должны предварительно заручиться разрешением органа опеки и попечительства.

Предварительное разрешение, выданное органом опеки и попечительства, как правило, содержит определенное условие. Например, приобретение в собственность ребенка иного недвижимого имущества взамен отчуждаемого. Это условие должно быть выполнено до того, как документы по отчуждению имущества ребенка будут направлены в Росреестр.

Без предварительного разрешения органов опеки опекун не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного, в том числе:
по обмену или дарению;
сдаче внаем (аренду);
сдаче в безвозмездное пользование или в залог;
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей;
любых других действий, влекущих уменьшение стоимости имущества подопечного.

Законным представителям несовершеннолетнего запрещено совершать с ним сделки, за исключением передачи ему имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование.

При дарении имущества единственным родителем своему ребенку, которому не исполнилось 14 лет, родитель выступает одновременно на двух сторонах договора.

Передача третьему лицу полномочий на принятие в дар имущества от имени ребенка в данной ситуации не требуется.

Кроме того, законные представители детей в возрасте до 14 лет не вправе дарить недвижимость своих подопечных иным лицам.

Все сделки по отчуждению и распоряжению объектами недвижимости, находящимися в собственности несовершеннолетних, подлежит обязательному нотариальному удостоверению независимо от возраста несовершеннолетнего.

За государственной регистрацией прав на основании такого договора может обратиться нотариус, удостоверивший этот договор, или любая из его сторон.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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