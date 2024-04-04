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Валерий Сухих: Прикамцы продолжают открывать по-новому самые интересные уголки Пермского края

11.11 Пятница, 5 апреля 2024
zsperm.ru
Окончен прием заявок на региональный конкурс Законодательного собрания «Путешествие по Пермскому краю». Участники представили более 200 авторских туристических маршрутов по 40 территориям Прикамья.

В этом году на конкурс «Путешествие по Пермскому краю» поступило 210 заявок. Самыми многочисленными стали номинации «Детский туристический маршрут» и «Семейный туристический маршрут». В каждой из них было заявлено по 75 работ. Больше всего проектов поступило из Перми, Березников, Кудымкарского, Кунгурского, Октябрьского и Пермского округов.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, каждый год в рамках конкурса участники продолжают открывать по-новому самые интересные уголки Пермского края. «Радует, что жители Прикамья делятся уникальными туристическими маршрутами даже из самых отдаленных уголков края. Конкурс доказал, что каждый из нас знает родной край по-своему, и есть ещё много мест в Пермском крае, которые могут нас удивить. Думаю, что членам жюри будет очень непросто выбрать лучших», – отметил Валерий Сухих.

По результатам заявочной кампании жюри определит финалистов конкурса. Каждый из них представит свой проект на шестом краевом краеведческом форуме «Путешествие по Пермскому краю», который пройдет 26 апреля в Перми.

По итогам презентаций будут выбраны победители. Их проекты станут основой для создания цикла телевизионных фильмов. Также некоторые участники будут отмечены партнерами проекта и рекомендованы для участия в окружных конкурсах.

Напомним, конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. На основе туристических маршрутов победителей уже снято 56 телевизионных фильмов. Проект реализуется при поддержке аппарата Главного федерального инспектора по Пермскому краю, министерства образования и науки Пермского края, министерства по туризму Пермского края и Совета молодых педагогов при Пермской краевой организации Общероссийского профсоюза образования.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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