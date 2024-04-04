Валерий Сухих: Прикамцы продолжают открывать по-новому самые интересные уголки Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Окончен прием заявок на региональный конкурс Законодательного собрания «Путешествие по Пермскому краю». Участники представили более 200 авторских туристических маршрутов по 40 территориям Прикамья.В этом году на конкурс «Путешествие по Пермскому краю» поступило 210 заявок. Самыми многочисленными стали номинации «Детский туристический маршрут» и «Семейный туристический маршрут». В каждой из них было заявлено по 75 работ. Больше всего проектов поступило из Перми, Березников, Кудымкарского, Кунгурского, Октябрьского и Пермского округов.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, каждый год в рамках конкурса участники продолжают открывать по-новому самые интересные уголки Пермского края. «Радует, что жители Прикамья делятся уникальными туристическими маршрутами даже из самых отдаленных уголков края. Конкурс доказал, что каждый из нас знает родной край по-своему, и есть ещё много мест в Пермском крае, которые могут нас удивить. Думаю, что членам жюри будет очень непросто выбрать лучших», – отметил Валерий Сухих.По результатам заявочной кампании жюри определит финалистов конкурса. Каждый из них представит свой проект на шестом краевом краеведческом форуме «Путешествие по Пермскому краю», который пройдет 26 апреля в Перми.По итогам презентаций будут выбраны победители. Их проекты станут основой для создания цикла телевизионных фильмов. Также некоторые участники будут отмечены партнерами проекта и рекомендованы для участия в окружных конкурсах.Напомним, конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. На основе туристических маршрутов победителей уже снято 56 телевизионных фильмов. Проект реализуется при поддержке аппарата Главного федерального инспектора по Пермскому краю, министерства образования и науки Пермского края, министерства по туризму Пермского края и Совета молодых педагогов при Пермской краевой организации Общероссийского профсоюза образования.