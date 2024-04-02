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Почта России доставит технические средства реабилитации маломобильным жителям Прикамья

14.43 Четверг, 4 апреля 2024
Почта в партнёрстве с Минтрудом России и Социальным фондом доставит технические средства реабилитации (ТСР) маломобильным жителям 70 регионов страны. Доставка средств реабилитации в Пермском крае стартовала сегодня, 4 апреля. Всего с помощью Почты средства реабилитации получат 1772 жителя Прикамья.

Получить заказанные ТСР можно будет как дома — курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время, так и в отделениях. На первом этапе сотрудничества компания будет доставлять подгузники для взрослых и специальные средства при нарушениях функций выделения. В планах партнёров — расширить перечень продукции, доверив Почте работу в том числе с протезами, костылями, креслами-колясками.

«Задача Почты — быть надёжным помощником государства и поддерживать все категории жителей страны. Многие люди с особенностями здоровья немобильны или испытывают сложности при передвижении. Ресурсы Почты позволяют сократить сроки получения ТСР для жителей всех регионов страны», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

В конце прошлого года партнёры протестировали доставку в Псковской и Калининградской областях. Почта успешно выдала ТСР более чем 2000 человек. В планах — до конца года начать выдавать продукцию с помощью электронных сертификатов на получение ТСР. Также компания добавит ТСР в каталог собственного интернет-магазина «Почта Маркет».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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