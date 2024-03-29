Возрастное ограничение 18+

Ученые ПНИПУ выяснили, как повысить производительность оборудования для нефтедобычи

14.41 Четверг, 4 апреля 2024
Образование асфальтосмолопарафиновых отложений осложняет добычу нефти. Эти вещества осаждаются на металлических поверхностях оборудования и мешают его работе, а в дальнейшем могут приводить к авариям. Чтобы этого избежать, применяют технологию «холодный поток» – добываемую нефть охлаждают так, чтобы ее температура была ниже, чем температура кристаллизации отложений. Тогда компоненты твердеют в потоке и скорость образования парафина в трубах уменьшается. Однако при намеренном снижении градусов важно учитывать изменение вязкости сырья и много других параметров, что довольно сложно. Ученые ПНИПУ смоделировали процесс на лабораторной установке и оценили влияние техно-логии «холодный поток» на свойства нефти и появление отложений. Результаты исследований снизят количество парафинов до 50%, помогут определить оптимальные параметры для успешной нефтедобычи и продления срока службы оборудования.

Исследование опубликовано в журнале «Инженер-нефтяник» №2 за 2023 год. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Сейчас для борьбы с парафином в нефти существует два способа – удаление накопившихся отложений и предупреждение их образования. Если рассматривать удаление, то проблема решается механической очисткой или дозированием химии. Недостаток очистки – необходимость регулярного обслуживания и возможность закупоривания системы, а дозирование реагентов крайне дорого.

Предупреждение появления отложений считается более выгодным, потому что решает проблему на ранней стадии. К нему и относится технология «холодный поток». Но для ее эффективного применения важно учитывать факторы, влияющие на процесс: состав нефти, ее температура, скорость потока и другие. Например, если концентрация асфальтенов (твердые хрупкие вещества черного или бурого цвета) в нефти больше, чем смол, то температура насыщения уменьшается, и кристаллизация замедляется.

Ученые ПНИПУ изучили, как образуются парафиновые отложения в скважине во время «холодного потока». Науке уже известны случаи компьютерного моделирования этого процесса, но необходимо подтверждение в реальных экспериментах. Математическая модель работает только в определенных рамках и не может качественно предвидеть все возможные исходы, поэтому ученые ПНИПУ выполнили все исследования на уникальной установке – подобных в России всего несколько штук.

В этой установке нефть цирку¬лирует при заданных значениях температур, давления и массового расхода. Сначала она попадает в сырьевую емкость, где нагревает¬ся с помощью теплоносителя – тосола. Затем за счет подачи газообразного азота до¬стигается необходимое давление, и насос перекачивает жидкость в тестовую секцию. Она состоит из внутреннего контура, по которому движется нефть, и внешнего, где перемещается теплоноситель. Тосол, охлаждая стенки тестовой секции до заданной температуры, создает температурный переход между нефтью и внутренней поверхностью. Так образуются парафины.

При помощи измерительного прибора – манометра – отслеживается перепад давления на входе и выходе в тестовую секцию. На основе полученных данных рассчитывается толщина парафина. После выхода из тестовой секции нефть проходит фильтрацию, затем снова попадает в сырье¬вую емкость и процесс повторяется.

– В ходе исследования мы последовательно снижали температуры стенки, а темпера¬туру нефти на входе поддерживали постоянной – выше, чем ту, при которой начинается кристаллизация парафи¬на. Образование отложений отслеживали по мере увеличения перепада давления. При этом точность приборов позволяет фиксировать его изменение на 2-3 Па, что дает минимальную погрешность при расчете толщины отложений, – говорит инженер научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений горно-нефтяного факультета ПНИПУ Антон Козлов.

В результате исследований ученые ПНИПУ получили графики образования отложений и пришли к выводу, что температура начала кристаллизации парафинов – примерно 24°С, а из-за низкой скорости потока нефть доль¬ше охлаждается в тестовой секции, поэтому наблюдается стремительное парафинообразование.

Политехники выяснили, что охлаждение нефти ниже температуры начала кристаллизации парафинов значительно снижает интенсивность образования отложений. Оценка изменения свойств нефти в зависимости от ее температуры показа-ла, что при охлаждении с 40°С до 20°С вязкость нефти увеличивается в 2 раза. Этот фактор ученые советуют учитывать при проектировании применения технологии «холодный поток».

– Поскольку нефть неминуемо остывает при транспортировке в подземном трубопроводе, на¬меренное охлаждение потока имеет большие перспективы в борьбе с парафиновыми отложениями. Наши исследования направлены на то, чтобы показать важность корректного проведения испыта¬ний в рамках каждой отдельно взятой нефти перед примене¬нием технологии «холодный поток», – подводит итог доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Павел Илюшин.

Так ученые ПНИПУ провели исследования технологии для замедления образования парафиновых отложений на нефтяном оборудовании и определили ее оптимальные параметры. Результаты работы снизят количество отложений тяжелых компонентов в системе сбора до 50%, что облегчит добычу, транспортировку и хранение нефти, а также сократить затраты на замену и обслуживание техники.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В свердловском УГИБДД предупреждают о сильном ветре на Тюменском тракте
29 марта 2024
Более 50 гектаров торфяных пожаров потушили в Свердловской области
31 марта 2024
Свердловское правительство обещало выделение более 40 миллионов на «бережливое производство»
29 марта 2024
15% соискателей из Екатеринбурга надеются приступить к работе сразу же после трудоустройства
28 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

С рекордной явкой

В Пермском крае завершено голосование на выборах президента Российской Федерации
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:43 Почта России доставит технические средства реабилитации маломобильным жителям Прикамья
14:41 Ученые ПНИПУ выяснили, как повысить производительность оборудования для нефтедобычи
14:18 Ученые ПНИПУ сделают точнее оптоволоконные датчики для мониторинга зданий и мостов
14:17 Росреестр Прикамья рассказал о новых правилах господдержки аграриев
10:47 Долгая дорога в суд: ради восстановления справедливости судебный пристав помог должнице оформить документы
15:42 Отходы уменьшить и почве помочь: ученые ПНИПУ разработали способ переработки иловых осадков в технический грунт
14:33 «Горьковка» познакомит пермяков с жизнью и творчеством Василия Каменского и Владимира Набокова
10:19 Судебные приставы достали должника из-под кровати и доставили в суд
14:42 Ученые ПНИПУ разработали метод диагностики гидравлических систем грузовых машин
14:40 Жители Прикамья оформили около 10 тысяч льготных ипотек
10:13 Прикамские звезды засияют в Москве
14:47 В Пермском крае для развития сферы туризма определено 26 объектов туристического интереса и 30 земельных участков и территорий
14:43 Ученые ПНИПУ разработали новый вид звукопоглощающих конструкций для самолетов
10:24 В Перми мужчина погасил долг по алиментам, чтобы не лишиться машины
15:09 Финансово стабильны или нет: ученые ПНИПУ разработали модель, которая оценит бизнес по регионам
15:06 В «Горьковке» отметят юбилей Канта
10:24 Судебные приставы защитили права прикамских школьников на качественное питание
15:21 Стерильный и прочный: ученые ПНИПУ подобрали эффективную стерилизацию имплантатов из углеродного композита
15:15 Прикамский Росреестр за 2,5 года программы догазификации легализовал более 10 тысяч объектов сетей газораспределения
10:24 В Пермском крае должники прошли медосмотр после вмешательства судебного пристава
14:08 Ученые ПНИПУ разработали программу для распознавания дефектов на трубопроводах и линиях электропередач
Все новости
15:37 В департаменте образования Москвы рассказали подробности об обрушении потолков в двух школах
18:27 Подозреваемый в стрельбе в финской школе ученик был жертвой издевательств, пишут СМИ
17:48 Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт «Мир»
16:01 СК проверяет сообщения об обрушении потолка в московской школе
15:16 На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
17:49 Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выросло до 13
16:35 Путин: 14,5 тысяч человек погибли в ДТП в России в прошлом году
15:53 В Финляндии при стрельбе в школе погиб шестиклассник
13:51 Диспетчер переезда, где столкнулись автобус и поезд, был пьян
13:00 В Финляндии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
12:44 Минниханов подтвердил атаку дронов в Елабуге и Нижнекамске
18:40 В подмосковном Хотьково горит кровля заводского цеха
18:19 В РЖД рассказали подробности столкновения поезда с автобусом
18:04 Власти: при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области погибли семь человек
17:50 В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
15:33 В Германии профсоюз машинистов добился сокращения рабочей недели и увеличения зарплат
13:36 В Воронеже произошел взрыв в кафе
13:18 Следователи изъяли в подмосковном МЧС документы о проверках «Крокуса»
12:16 В Турции оппозиция впервые за 20 лет побеждает правящую партию на местных выборах
19:17 В ГД внесли законопроект об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках
18:42 МЧС: на месте теракта в «Крокусе» завершены аварийно-спасательные работы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK