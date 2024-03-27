Росреестр Прикамья рассказал о новых правилах господдержки аграриев

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14.17 Среда, 3 апреля 2024
С 1 января 2025 года государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет производиться исключительно при условии документального подтверждения наличия у получателей средств прав пользования земельными участками, на которых осуществляется или планируется осуществлять сельскохозяйственное производство.

В целях своевременности получения мер государственной поддержки, до 1 января 2025 СХТП необходимо оформить права на земельные участки, используемые в целях ведения сельскохозяйственного производства.

Так, например, в администрацию Суксунского городского округа обратилось сельхозпредприятие ООО «А» с целью оформления прав на земельный участок, который обрабатывает.

ОМС обратились с иском в суд о признании права собственности на невостребованные доли из земель сельхозназначения. На основании решения суда право собственности муниципального образования на невостребованные доли земель сельхозназначения было зарегистрировано.

Данный округ оформил заявку в министерство агропромышленного комплекса Пермского края на получение субсидии для проведения кадастровых работ за счет средств софинансирования федерального, краевого и местного бюджетов.

В дальнейшем ОМС предоставит сельхозпредприятию
земельные участки в рамках действующего законодательства.

Для получения консультаций по вопросам оформления прав на обрабатываемые земли СХТП может обратиться в отделы управления имущественных и земельных отношений или управления перспективного развития территории соответствующего муниципального образования.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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