Долгая дорога в суд: ради восстановления справедливости судебный пристав помог должнице оформить документы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Путешествие по инстанциям пришлось совершить судебному приставу, чтобы добиться административного наказания для должницы по алиментам. Женщина накопила перед 12-летним сыном долг в размере 930 тыс. рублей, но добросовестно исполнять родительские обязанности ей мешали пристрастие к спиртным напиткам и асоциальный образ жизни.Горе-мать игнорировала не только письма из отдела судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми, но и самих сотрудников, которые неоднократно приходили к ней домой. Нарушительница детских прав не открывала двери правоохранителям и не пыталась встать на пусть исправления, чтобы оказать помощь своему ребенку. Но в один из дней пермячка потеряла бдительность. В свой день рождение женщина переборщила с алкоголем, и двери в квартиру остались открытыми. Обнаружив женщину в помещении, сотрудник ведомства поставил перед собой цель выполнить служебный долг и доставить неплательщицу в зал суда. Тут-то и началась их одиссея по госучреждениям.В первую очередь работник органа принудительного исполнения привез должницу в отдел полиции, но там отказались оставить ее в камере временного содержания, ссылаясь на отсутствие у женщины медицинского обследования. Добравшись до наркологического диспансера, задержанная обрадовала спутников информацией о том, что документов у нее давно уже нет, а значит, освидетельствование откладывается до их восстановления. Боясь, что пермячка вновь исчезнет из поля зрения, судебный пристав отправился вместе с ней в миграционную службу. Там удалось оформить женщине временное удостоверение личности. После чего дело пошло на лад. В медицинском учреждении женщине провели освидетельствование, на основании которого её удалось задержать до судебного заседания. А на следующий день нарушительница предстала перед слугами Фемиды.Рассмотрев протокол об административном нарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата денежных средств на содержание детей», мировой суд назначил женщине наказание в виде 10 суток ареста.