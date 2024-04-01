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«Горьковка» познакомит пермяков с жизнью и творчеством Василия Каменского и Владимира Набокова

14.33 Вторник, 2 апреля 2024
Отдел литературы по искусству открыл экспозиции к юбилеям литераторов.

Выставка «Крутое пике» (16+) посвящена 140-летию Василия Каменского, поэта-футуриста, одного из первых русских пилотов, введшего в обиход слово «самолет».

Книга «Василий Каменский: Поэт. Авиатор. Циркач. Гений футуризма. Неопубликованные тексты. Факсимиле» содержит не публиковавшиеся ранее статьи, стихотворения и автобиографические тексты 1910–1920 х годов. В издании более 300 иллюстраций и 40 портретов, три десятка листовок и афиш. Организаторы выделяют автобиографический роман поэта «Путь энтузиаста». Исследователь И. Ежиков в книге «Неизвестный Каменский» публикует письма и дневники юбиляра. Уникальна книга «Жизнь с Маяковским» с предисловием внучки поэта Елены Каменской.

Выставка «Дар писательства» (16+) создана к 125-летию выдающегося русского и американского писателя, поэта, литературоведа, переводчика Владимира Набокова.

Проследить его творческий путь поможет книга известного литературоведа, профессора Н. Анастасьева «Владимир Набоков. Одинокий король». Гений Набокова был предметом исследования профессора русской литературы и заведующего отделом славянских литератур Йельского университета В. Александрова. В работе «Набоков и потусторонность» он раскрывает «миросозерцание Набокова» через глубокий анализ поэтики русской и англоязычной прозы писателя. Знаковые работы Набокова: «Лолита», Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Приглашение на казнь» и другие обретают новые краски и смыслы благодаря разнообразию мнений и тем, поднимаемых Александровым. Обстоятельствами жизни писателя интересуется «самая полная, достоверная и академическая биография» Набокова за авторством Брайана Бойда. В книге есть ряд интереснейших фотографий: портреты отца и матери, фото из детства, студенчества, за работой над книгами, с сачком за ловлей бабочек и даже фото рукописных страниц с авторскими правками.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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