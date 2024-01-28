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Генерального директора «Уралкалия» Виталия Лаука наградили медалью имени Мешкова

13.11 Четверг, 1 февраля 2024
Генеральному директору ПАО «Уралкалий» Виталию Лауку вручена медаль имени Николая Мешкова. Торжественная церемония награждения состоялась 31 января на заседании Ученого совета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Медаль присуждена по решению Попечительского совета учебного заведения за значительный вклад в развитие университета и укрепление авторитета вуза в России.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

- Продолжать дело известного земляка Николая Мешкова, промышленника и мецената, — наша общая задача и важная миссия. Пермский университет является надежным партнером «Уралкалия». Основными направлениями нашего сотрудничества остаются подготовка специалистов для калийной промышленности и проведение научно-исследовательских работ по актуальным для компании направлениям. Высокая награда станет стимулом для дальнейшего развития совместных проектов.

Владимир Маланин, президент Пермского государственного национального исследовательского университета:

- Пермский университет сотрудничает с «Уралкалием» многие десятилетия. Мы продолжаем готовить специалистов с первоклассными горно-геологическими компетенциями. Наши выпускники решают прикладные задачи и вносят значимый вклад в развитие фундаментального знания. Подписанный с «Уралкалием» в 2021 году Меморандум о взаимодействии и научном сотрудничестве позволил нам вместе выйти на новый уровень. Вот уже несколько лет компания участвует в образовательных и просветительских проектах Пермского университета и вносит весомый вклад в развитие первого на Урале университета.

Напомним, Николай Васильевич Мешков - один из основателей высшего образования на Урале, известен своей общественной деятельностью. Медаль имени Н. Мешкова была учреждена в 2016 году.

24 декабря 2021 года «Уралкалий» подписал Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Пермским государственным национальным исследовательским университетом в сфере науки, технологий, инноваций и образования.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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