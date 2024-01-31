Возрастное ограничение 18+

Судебными приставами Пермского края обеспечена антитеррористическая защищенность образовательного учреждения

11.40 Четверг, 1 февраля 2024
Безопасность учащихся и педагогов техникума в г. Красновишерске Пермского края оказалась под сомнением, когда выяснилось, что ответственными лицами допущены нарушения требований законодательства о противодействии терроризму. В здании образовательного учреждения отсутствовала квалифицированная охрана и система экстренного оповещения.

В отделении судебных приставов по г. Красновишерску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на ГБПОУ "Уральский промышленный техникум" обеспечить антитеррористическую защищенность путем оборудования здания автономной системой экстренного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, установления ограждения по периметру образовательного учреждения, организации профессиональной охраны объекта.

Несмотря на то, что администрация техникума была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, в установленный срок решение суда исполнено не было. За это юридическое лицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Также сотрудником органа принудительного исполнения было вынесено предупреждение об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. После этого руководство учебного заведения приняло все необходимые меры для обеспечения защиты учащихся и персонала. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Нижнем Тагиле закрыли «треснувший» детский сад
31 января 2024
После угроз в телеграм-канале в екатеринбургский лицей нагрянули силовики
26 января 2024
За долги перед собственным ребёнком ревдинку принудят два года трудиться
31 января 2024
Екатеринбуржцев напугали фальшивым пожаром в «Пассаже»
24 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:11 Генерального директора «Уралкалия» Виталия Лаука наградили медалью имени Мешкова
11:40 Судебными приставами Пермского края обеспечена антитеррористическая защищенность образовательного учреждения
17:30 «Уралкалий» вновь примет участие в Спартакиаде Росхимпрофсоюза
14:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как зарегистрировать недвижимость, купленную более 15 лет назад
13:20 Валерий Сухих: Молодежная повестка находит своё отражение в СМИ
11:14 В память о блокаде Ленинграда прикамские приставы приняли участие в викторине
14:07 В «Горьковке» отметят 200-летие выдающегося уральского краеведа Наркиза Чупина
11:28 Валерий Сухих принял участие в выездном приеме граждан
10:20 Меры принудительного исполнения обеспечили выплату компенсации за бездействие управляющей компании
21:00 «Уралкалий» подписал соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках
12:49 За год в Прикамье введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров индивидуального жилья
10:20 В Пермском крае судебные приставы приостановили взыскание долгов с более чем 2 тысяч участников СВО
14:24 Ученые Передовой инженерной школы ПНИПУ обеспечили качественное производство электродов-инструментов с применением аддитивных технологий
14:22 Новые правила упростят порядок оформления перепланировки помещений в многоквартирном доме
11:01 Судебные приставы Пермского края пополнили бюджет на 1,5 млрд рублей
14:30 Кино и дизайн: «Горьковка» приглашает на уикенд
13:22 Валерий Сухих: Экоповестка стала частью жизни нашего общества
12:15 Валерий Сухих: Важно учитывать потребности предпринимателей
12:01 Валерий Сухих: Программа востребована, а значит, должна быть продолжена
11:50 Валерий Сухих: Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодых людей
11:26 Валерий Сухих: Кадровый вопрос в медицине – один из самых чувствительных
Все новости
21:58 Средний размер возможной ипотеки в России составляет 4,3 миллиона рублей
21:48 В Челябинске подняли оклады и премии мэру, чиновникам и бюджетникам
16:32 Четыре российских города попали в криминальный рейтинг мира
13:31 Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам заключения за коррупцию
11:38 Денежные переводы из России в некоторые страны ближнего зарубежья сократились на 12%
18:44 Фермеры во Франции намерены протестовать еще как минимум пять дней
18:15 В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ
15:44 В Финляндии из-за масштабной забастовки отменят более 500 авиарейсов и остановят поезда
12:20 Допрос о пристрастии. Как в коллегии присяжных заподозрили заинтересованное лицо
18:31 В Германии врачи университетских клиник объявили о забастовке
16:43 СК: в Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу
15:59 Во Франции проходят массовые акции протеста водителей такси
14:49 Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены хореографической школы
13:57 Власти подтвердили сообщения о сбитом над ярославским НПЗ беспилотнике
13:34 Бельгия присоединилась к массовым протестам фермеров
12:49 В Тюмени из-за коммунальной аварии девушка упала в яму с кипятком
11:24 Во Франции протестующие фермеры предупредили об «осаде» Парижа
18:53 В ХМАО глава города извинился перед женщиной, которой пришлось два дня рыть могилу
17:43 В США заключенного впервые казнили с помощью азота, накануне прошли массовые протесты
16:22 Суд в Москве снова продлил арест корреспонденту Wall Street Journal Гершковичу
18:15 Во Франции проходят массовые протесты фермеров, недовольных политикой правительства
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK