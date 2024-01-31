Судебными приставами Пермского края обеспечена антитеррористическая защищенность образовательного учреждения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Безопасность учащихся и педагогов техникума в г. Красновишерске Пермского края оказалась под сомнением, когда выяснилось, что ответственными лицами допущены нарушения требований законодательства о противодействии терроризму. В здании образовательного учреждения отсутствовала квалифицированная охрана и система экстренного оповещения.В отделении судебных приставов по г. Красновишерску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на ГБПОУ "Уральский промышленный техникум" обеспечить антитеррористическую защищенность путем оборудования здания автономной системой экстренного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, установления ограждения по периметру образовательного учреждения, организации профессиональной охраны объекта.Несмотря на то, что администрация техникума была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, в установленный срок решение суда исполнено не было. За это юридическое лицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Также сотрудником органа принудительного исполнения было вынесено предупреждение об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. После этого руководство учебного заведения приняло все необходимые меры для обеспечения защиты учащихся и персонала. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.