Возрастное ограничение 18+

«Уралкалий» вновь примет участие в Спартакиаде Росхимпрофсоюза

17.30 Среда, 31 января 2024
Четыре команды ПАО «Уралкалий» приняли участие в торжественном открытии спартакиады Росхимпрофсоюза предприятий химической отрасли Пермского края.

На мероприятии были подведены спортивные итоги предыдущего сезона. Команды «Уралкалия» из Соликамска и Березников награждены кубками и дипломами Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза за 2 и 3 места. Звание «Лучший спортсмен 2023 года» присвоено девяти сотрудникам компании.

В течение 2024 года спартакиада Росхимпрофсоюза пройдёт по 11 видам спорта: волейбол, лыжные гонки, гиревой спорт, плавание, стрельба, дартс, легкоатлетический кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол. Участие в ней примут девять команд.

Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик»:

- В спартакиаде Росхимпрофсоюза спортсмены «Уралкалия» традиционно занимают призовые места и становятся лучшими на уровне Пермского края. Компания поддерживает стремление сотрудников к занятиям спортом и создаёт для этого все условия: проводится корпоративная спартакиада, работники участвуют в городских и краевых соревнованиях, а также семейно-спортивных мероприятиях. Мы стремимся привлечь к физкультуре и спорту максимальное число участников.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловская область первой в России примет соревнования по ски-альпинизму
22 января 2024
В Екатеринбурге на 33% выросли зарплаты для кандидатов без опыта работы
22 января 2024
В 150 раз вырос экспорт зерновых хлопьев с Урала в Китай
22 января 2024
В СК подтвердили информацию о предъявлении обвинения по делу о смертельном ДТП в Невьянском районе
31 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:30 «Уралкалий» вновь примет участие в Спартакиаде Росхимпрофсоюза
14:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как зарегистрировать недвижимость, купленную более 15 лет назад
13:20 Валерий Сухих: Молодежная повестка находит своё отражение в СМИ
11:14 В память о блокаде Ленинграда прикамские приставы приняли участие в викторине
14:07 В «Горьковке» отметят 200-летие выдающегося уральского краеведа Наркиза Чупина
11:28 Валерий Сухих принял участие в выездном приеме граждан
10:20 Меры принудительного исполнения обеспечили выплату компенсации за бездействие управляющей компании
21:00 «Уралкалий» подписал соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках
12:49 За год в Прикамье введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров индивидуального жилья
10:20 В Пермском крае судебные приставы приостановили взыскание долгов с более чем 2 тысяч участников СВО
14:24 Ученые Передовой инженерной школы ПНИПУ обеспечили качественное производство электродов-инструментов с применением аддитивных технологий
14:22 Новые правила упростят порядок оформления перепланировки помещений в многоквартирном доме
11:01 Судебные приставы Пермского края пополнили бюджет на 1,5 млрд рублей
14:30 Кино и дизайн: «Горьковка» приглашает на уикенд
13:22 Валерий Сухих: Экоповестка стала частью жизни нашего общества
12:15 Валерий Сухих: Важно учитывать потребности предпринимателей
12:01 Валерий Сухих: Программа востребована, а значит, должна быть продолжена
11:50 Валерий Сухих: Молодежный парламент остается эффективной площадкой для самореализации молодых людей
11:26 Валерий Сухих: Кадровый вопрос в медицине – один из самых чувствительных
11:00 Валерий Сухих: Молодежь всё больше участвует в жизни региона
10:07 Пермяк, не желающий содержать престарелую мать, привлечен к административной ответственности
Все новости
16:32 Четыре российских города попали в криминальный рейтинг мира
13:31 Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам заключения за коррупцию
11:38 Денежные переводы из России в некоторые страны ближнего зарубежья сократились на 12%
18:44 Фермеры во Франции намерены протестовать еще как минимум пять дней
18:15 В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ
15:44 В Финляндии из-за масштабной забастовки отменят более 500 авиарейсов и остановят поезда
12:20 Допрос о пристрастии. Как в коллегии присяжных заподозрили заинтересованное лицо
18:31 В Германии врачи университетских клиник объявили о забастовке
16:43 СК: в Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу
15:59 Во Франции проходят массовые акции протеста водителей такси
14:49 Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены хореографической школы
13:57 Власти подтвердили сообщения о сбитом над ярославским НПЗ беспилотнике
13:34 Бельгия присоединилась к массовым протестам фермеров
12:49 В Тюмени из-за коммунальной аварии девушка упала в яму с кипятком
11:24 Во Франции протестующие фермеры предупредили об «осаде» Парижа
18:53 В ХМАО глава города извинился перед женщиной, которой пришлось два дня рыть могилу
17:43 В США заключенного впервые казнили с помощью азота, накануне прошли массовые протесты
16:22 Суд в Москве снова продлил арест корреспонденту Wall Street Journal Гершковичу
18:15 Во Франции проходят массовые протесты фермеров, недовольных политикой правительства
16:59 ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за «военные фейки»
16:17 Гладков: все находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета погибли
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK