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Росреестр Прикамья разъясняет, как зарегистрировать недвижимость, купленную более 15 лет назад

14.11 Среда, 31 января 2024
Управление Росреестра по Пермскому краю отвечает на вопросы пермяков.

В 2007 году гражданин по договору купли-продажи приобрел у юридического лица нежилое помещение. В Росреестре права не оформил. Как сейчас зарегистрировать право собственности на это помещение, если продавец ликвидировался?

«Покупатель может оформить в собственность помещение, если право собственности продавца было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), - комментирует заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Ольга Еловикова.

Заявление продавца, который сейчас уже является ликвидированным или недействующим юридическим лицом, не требуется.

Для регистрации своих прав покупатель должен представить следующие документы:

- заявление о государственной регистрации права собственности;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, которая подтверждает внесение в этот реестр записи о ликвидации юридического лица или исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.

К сведению. Если выписка не представлена, Росреестр запросит ее самостоятельно.

- договор купли-продажи и предусмотренные договором документы, которые подтверждают исполнение сторонами договора своих обязательств, в том числе по полной уплате цены договора и передаче объекта недвижимости.

К сведению. Эти документы прилагаются к договору, если исполнение обязательств не подтверждается им и предусмотрено составление дополнительных документов.

Государственная регистрация прав осуществляется при условии уплаты государственной пошлины. Если нет льготы по уплате государственной пошлины, ее размер для физического лица составляет 2000 рублей.

Подробнее см. ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п.п. 22 п. 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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