Валерий Сухих: Молодежная повестка находит своё отражение в СМИ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В этом году Законодательное собрание Пермского края вводит новую номинацию для журналистов, освещающих молодежную повестку.Краевой парламент объявил старт приема заявок на соискание Премии «Право и общество в Прикамье». В этом году конкурс пройдет в шестой раз. Ежегодно Премия вручается за вклад в развитие журналистики и информационное освещение деятельности представительных органов Пермского края. Принять участие могут журналисты печатных и электронных средств массовой информации, интернет-изданий.Спикер краевого парламента Валерия Сухих рассказал о новой номинации этого года «Молодежная повестка», в которой будут оцениваться журналистские материалы о событиях в сфере молодежной политики. «Молодые люди сегодня – активные участники общественно-политической жизни региона. Краевые власти поддерживают эту тенденцию: на реализацию молодежных инициатив выделяется дополнительное финансирование, работают муниципальные молодёжные парламенты, свои проекты реализуют общественные объединения. Обширная молодежная повестка должна находить и уже находит своё отражение в СМИ. В этих реалиях новая номинация кажется логичным и правильным решением», – отметил Валерий Сухих.Таким образом, в конкурсе предусмотрено восемь номинаций: краевые печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, муниципальные печатные и электронные средства массовой информации, дебют года и молодежная повестка. На конкурс этого года принимаются публикации, фото- и видеоматериалы, выпущенные в 2023 году.Заявки принимаются до 1 марта 2024 года. При определении победителей учитывается объективность и точность материалов, актуальность тем, а также мастерство подачи материала. Имена лауреатов Премии будут объявлены в апреле.Премия «Право и общество в Прикамье» учреждена Законодательным собранием для представителей всех средств массовой информации Пермского края. За пять лет на конкурс поступило более 1500 работ от авторов и редакций. Ежегодно лидерами по количеству заявок становятся муниципальные редакции.