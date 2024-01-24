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Валерий Сухих: Молодежная повестка находит своё отражение в СМИ

13.20 Среда, 31 января 2024
zsperm.ru
В этом году Законодательное собрание Пермского края вводит новую номинацию для журналистов, освещающих молодежную повестку.

Краевой парламент объявил старт приема заявок на соискание Премии «Право и общество в Прикамье». В этом году конкурс пройдет в шестой раз. Ежегодно Премия вручается за вклад в развитие журналистики и информационное освещение деятельности представительных органов Пермского края. Принять участие могут журналисты печатных и электронных средств массовой информации, интернет-изданий.

Спикер краевого парламента Валерия Сухих рассказал о новой номинации этого года «Молодежная повестка», в которой будут оцениваться журналистские материалы о событиях в сфере молодежной политики. «Молодые люди сегодня – активные участники общественно-политической жизни региона. Краевые власти поддерживают эту тенденцию: на реализацию молодежных инициатив выделяется дополнительное финансирование, работают муниципальные молодёжные парламенты, свои проекты реализуют общественные объединения. Обширная молодежная повестка должна находить и уже находит своё отражение в СМИ. В этих реалиях новая номинация кажется логичным и правильным решением», – отметил Валерий Сухих.

Таким образом, в конкурсе предусмотрено восемь номинаций: краевые печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, муниципальные печатные и электронные средства массовой информации, дебют года и молодежная повестка. На конкурс этого года принимаются публикации, фото- и видеоматериалы, выпущенные в 2023 году.

Заявки принимаются до 1 марта 2024 года. При определении победителей учитывается объективность и точность материалов, актуальность тем, а также мастерство подачи материала. Имена лауреатов Премии будут объявлены в апреле.

Премия «Право и общество в Прикамье» учреждена Законодательным собранием для представителей всех средств массовой информации Пермского края. За пять лет на конкурс поступило более 1500 работ от авторов и редакций. Ежегодно лидерами по количеству заявок становятся муниципальные редакции.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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