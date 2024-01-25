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В память о блокаде Ленинграда прикамские приставы приняли участие в викторине

11.14 Среда, 31 января 2024
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Эта дата считается одним из дней воинской славы России. Минутой молчания встречают этот день во всех городах нашей страны. В память о тех, кто не смог пережить 872 дня голода и мучений и в благодарность тем, кто смог отстоять северную столицу.

Дань уважения блокадникам отдали и в ГУФССП России по Пермскому краю. С тишины началась викторина, посвященная 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Просветительское мероприятие для судебных приставов организовали их коллеги и члены Молодежного совета Главного управления. Десять команд из подразделений краевого ведомства должны были ответить на вопросы об осаде города на Неве. Участникам понадобились не только знания об истории родной страны и Великой Отечественной войне, но и широкий кругозор. Он должен был помочь соревнующимся найти ответы в раундах, где речь шла о фильмах и музыке, посвященных трагическим событиям тех лет.

Лучше всех со всеми заданиями справились сотрудники Главного управления ФССП России по Пермскому краю. Второе и третье место заняли команды из Орджоникидзевского района и отдел по взысканиям штрафов №2 г. Перми. Все победители получили памятные призы, подготовленные для них профсоюзом Главного управления. По словам самих участников, они узнали много интересных фактов о событии, которое стало символом стойкости и силы народа нашей страны.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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