В память о блокаде Ленинграда прикамские приставы приняли участие в викторине

Марина Осипова © Вечерние ведомости

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Эта дата считается одним из дней воинской славы России. Минутой молчания встречают этот день во всех городах нашей страны. В память о тех, кто не смог пережить 872 дня голода и мучений и в благодарность тем, кто смог отстоять северную столицу.Дань уважения блокадникам отдали и в ГУФССП России по Пермскому краю. С тишины началась викторина, посвященная 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Просветительское мероприятие для судебных приставов организовали их коллеги и члены Молодежного совета Главного управления. Десять команд из подразделений краевого ведомства должны были ответить на вопросы об осаде города на Неве. Участникам понадобились не только знания об истории родной страны и Великой Отечественной войне, но и широкий кругозор. Он должен был помочь соревнующимся найти ответы в раундах, где речь шла о фильмах и музыке, посвященных трагическим событиям тех лет.Лучше всех со всеми заданиями справились сотрудники Главного управления ФССП России по Пермскому краю. Второе и третье место заняли команды из Орджоникидзевского района и отдел по взысканиям штрафов №2 г. Перми. Все победители получили памятные призы, подготовленные для них профсоюзом Главного управления. По словам самих участников, они узнали много интересных фактов о событии, которое стало символом стойкости и силы народа нашей страны.