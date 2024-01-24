В «Горьковке» отметят 200-летие выдающегося уральского краеведа Наркиза Чупина

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1 февраля в пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Живая летопись Урала» (16+).Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения историка, этнографа, библиографа, педагога, одного из основоположников уральского краеведения Н. К. Чупина (1824–1882).За свою жизнь Наркиз Константинович написал более 50 научных трудов, ставших основой изучения уральской истории; публиковал исторические сведения в изданиях «Пермские губернские ведомости» и «Ирбитский ярмарочный листок». Он впервые ввел в научный оборот документы о В. Татищеве, В. де Геннине, А. Демидове, Е. Пугачеве, материалы канцелярии Главного правления Уральских горных заводов. Наркиз Чупин был одним из организаторов Уральского общества любителей естествознания.В экспозиции представлены самые известные издания выдающегося ученого и библиографа, в том числе прижизненные: «Географический и статистический словарь Пермской губернии» – первый и лучший из русских краевых географических словарей, «О Богословских заводах и о заводчике Походяшине». Во втором выпуске «Пермского сборника» (1860) опубликован «Указатель сочинений, в котором заключаются географические и статистические сведения о Пермской губернии», заложившего основы краеведческой библиографии Среднего Урала. Тут же есть книги и статьи о жизни и творчестве юбиляра, например, книга С. Гомельской «Н. К. Чупин», воспоминания современников.Работы Н. К. Чупина в электронном виде можно увидеть в Пермской электронной библиотеке.Информационно-библиографический отдел (3 этаж, правое крыло).