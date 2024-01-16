Ради машины пермячка в срочном порядке погасила задолженность по налоговым платежам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ходе рейда по взысканию налоговых задолженностей судебным приставам удалось разыскать автомобиль, подлежащий аресту. Ранее сотрудник ведомства неоднократно выходил по адресу проживания собственницы движимого имущества, но найти искомое транспортное средство не удавалось.Перед очередной проверкой сотрудник ведомства решил промониторить маршруты передвижения машины и на камерах дорожного наблюдения зафиксировал, как ВАЗ-21730 движется по направлению к дому неплательщицы. Прибыв по знакомому адресу, работник органа принудительного исполнения обнаружил транспорт во дворе частного дома и приступил к составлению акта описи и ареста. Это вызвало негодование со стороны должницы и ее супруга, они вышли на улицу и попытались вступить в словесную перепалку с судебными приставами. Но сотрудник отдела судебные приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю пояснили гражданам, что у них есть 10 дней, чтобы обжаловать акт описи и ареста или же выплатить всю сумму задолженности, иначе машина будет передана в спецорганизацию для дальнейшей реализации.Перспектива стать пешеходом побудила пермячку к оплате задолженности по налоговым платежам на сумму более 70 тысяч рублей. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.