Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Новый этап выставки-форума, который сменил Дни регионов, продлится до конца февраля.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт отраслевому марафону выставки «Россия» на ВДНХ. Он пояснил, что для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего необходима устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому отраслевой блок и стартует со Дня финансов.Новый этап выставки-форума «Россия», которая проводится по поручению президента, посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы России. «Нам, безусловно, есть что показать», – подчеркнул председатель правительства.Михаил Мишустин напомнил, что, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,3%, обрабатывающая промышленность – на 7,5%. «Все это – результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе – по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — отметил премьер-министр.«На выставке пройдут и другие мероприятия – дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. И здесь все найдут то, что интересно, – от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия», – перечислил глава кабмина. Он убежден, что такой подход заинтересует как тех, кто уже побывал на выставке, так и тех, кто только собирается посетить ВДНХ.