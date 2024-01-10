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В начале 2024 года более 1100 пермских семей получат ключи от новых квартир
За первую рабочую неделю 2024 года Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет 8 многоквартирных домов и 3 социально значимых объекта.
В городе Перми переехать в новое жилье могут владельцы квартир в домах по адресам: ул. Гашкова, д. 53, к. 2, ул. Борцов Революции, дом 1а, корпус 5 и корпус 6, ул. Байкальская, д. 29, ул. Докучаева, д. 23 (4 этап строительства).
В Кировском районе г. Перми на кадастровый учет поставлен долгострой по улице Юнг Прикамья, дом 14. Общая площадь дома составляет около 14 тыс. кв. метров. В скором времени ключи от 196 квартир получат 208 обманутых дольщиков.
Два новых дома сдали в д. Кондратово по ул. Г.Н. Нифантова, д. 3 и ул. Артемьевская, д. 6.
Напомним, что сейчас застройщики могут избавить участников долевого строительства от хлопот по оформлению прав на новые квартиры. Они направляют в электронном виде весь пакет документов в Управление Росреестра по Пермскому краю, а новоселы получают ключи от квартир и выписки о зарегистрированных правах из Единого государственного реестра недвижимости.
Кроме того, в краевой столице Росреестр за один рабочий день поставил на государственный кадастровый учет две школы - новый корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» по ул. Крупской, д. 66 и общеобразовательная школа на 1050 мест по ул. Кронштадтская, д. 41, а также психоневрологический диспансер с дневным стационаром по ул. Лодыгина, д. 10.
В городе Перми переехать в новое жилье могут владельцы квартир в домах по адресам: ул. Гашкова, д. 53, к. 2, ул. Борцов Революции, дом 1а, корпус 5 и корпус 6, ул. Байкальская, д. 29, ул. Докучаева, д. 23 (4 этап строительства).
В Кировском районе г. Перми на кадастровый учет поставлен долгострой по улице Юнг Прикамья, дом 14. Общая площадь дома составляет около 14 тыс. кв. метров. В скором времени ключи от 196 квартир получат 208 обманутых дольщиков.
Два новых дома сдали в д. Кондратово по ул. Г.Н. Нифантова, д. 3 и ул. Артемьевская, д. 6.
Напомним, что сейчас застройщики могут избавить участников долевого строительства от хлопот по оформлению прав на новые квартиры. Они направляют в электронном виде весь пакет документов в Управление Росреестра по Пермскому краю, а новоселы получают ключи от квартир и выписки о зарегистрированных правах из Единого государственного реестра недвижимости.
Кроме того, в краевой столице Росреестр за один рабочий день поставил на государственный кадастровый учет две школы - новый корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» по ул. Крупской, д. 66 и общеобразовательная школа на 1050 мест по ул. Кронштадтская, д. 41, а также психоневрологический диспансер с дневным стационаром по ул. Лодыгина, д. 10.
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