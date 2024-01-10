В начале 2024 года более 1100 пермских семей получат ключи от новых квартир

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За первую рабочую неделю 2024 года Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет 8 многоквартирных домов и 3 социально значимых объекта.В городе Перми переехать в новое жилье могут владельцы квартир в домах по адресам: ул. Гашкова, д. 53, к. 2, ул. Борцов Революции, дом 1а, корпус 5 и корпус 6, ул. Байкальская, д. 29, ул. Докучаева, д. 23 (4 этап строительства).В Кировском районе г. Перми на кадастровый учет поставлен долгострой по улице Юнг Прикамья, дом 14. Общая площадь дома составляет около 14 тыс. кв. метров. В скором времени ключи от 196 квартир получат 208 обманутых дольщиков.Два новых дома сдали в д. Кондратово по ул. Г.Н. Нифантова, д. 3 и ул. Артемьевская, д. 6.Напомним, что сейчас застройщики могут избавить участников долевого строительства от хлопот по оформлению прав на новые квартиры. Они направляют в электронном виде весь пакет документов в Управление Росреестра по Пермскому краю, а новоселы получают ключи от квартир и выписки о зарегистрированных правах из Единого государственного реестра недвижимости.Кроме того, в краевой столице Росреестр за один рабочий день поставил на государственный кадастровый учет две школы - новый корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» по ул. Крупской, д. 66 и общеобразовательная школа на 1050 мест по ул. Кронштадтская, д. 41, а также психоневрологический диспансер с дневным стационаром по ул. Лодыгина, д. 10.