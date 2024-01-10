Судебные приставы обязали «Почту России» создать условия для людей с ограниченными возможностями

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жителя поселка Гайны Пермского края возмутило отсутствие возможности у инвалидов попасть в местное отделение почтовой связи. Мужчина обратился в надзорный орган, представитель которого провел соответствующую проверку и выявил несоблюдение требований доступности социального объекта для маломобильных групп населения. Последовал иск в суд с требованием оборудовать входную группу в здание почты в соответствии с нормами законодательства.В отдел судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ об обязании АО "Почта России" установить на входной группе отделения почтовой связи п. Гайны тактильно-контрастные наземные указатели, поручни, пандус и информационную вывеску, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля, содержащую сведения о наименовании, контактных телефонах и графике работы.Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Тем не менее, в установленный срок необходимое оборудование установлено не было, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.После применения штрафной санкции юридическое лицо привело объект социальной инфраструктуры в надлежащее состояние. Вход в отделение почтовой связи оборудован специальными устройствами для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нарушенные права граждан восстановлены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.