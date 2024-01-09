Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю поздравляет с Днём образования Следственного комитета Российской Федерации

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Уважаемые сотрудники следственного управления по Пермскому краю, ветераны следственных органов! От лица руководства поздравляю вас с Днём образования Следственного комитета Российской Федерации!В систему защиты прав и законных интересов общества и государства, прав и свобод граждан неотъемлемой частью входит следственная работа. Ее эффективность зависит от оперативности следствия, грамотности, принципиальности и последовательности при расследовании уголовных дел, неукоснительного соблюдения буквы закона.Борьба с негативными проявлениями в обществе, расследование уголовных дел, относящихся к компетенции Следственного комитета, требуют от сотрудников следствия особых личных и профессиональных качеств. Не считаясь с личным временем и интересами, они отдают все силы защите истины и справедливости, проявляя высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу. Верность офицерскому долгу и Присяге, принципиальность и объективность отличают сотрудников Следственного комитета России. Их усилиями в том числе обеспечиваются принцип неотвратимости наказания для преступивших закон, внимательное отношение к пострадавшим от преступлений, неукоснительное соблюдение прав участников уголовного судопроизводства.Хотелось бы поблагодарить коллектив следственного управления за профессиональную, слаженную работу и преданность делу, а семьи сотрудников управления - за понимание и поддержку. Убежден, что наши следователи будут и впредь достойно решать поставленные перед ними задачи.Желаю всем сотрудникам управления оптимизма, новых достижений и профессионального роста, а нашим уважаемым ветеранам - бодрости духа и крепкого здоровья!Денис Головкин, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, полковник юстиции