Возрастное ограничение 18+

Жители Пермского края неохотно возвращают долги и подвергают себя дополнительным санкциям

10.32 Понедельник, 15 января 2024
Долги растут, а пермяков, желающих погасить их, становится все меньше. Уже третий год подряд количество исполнительных производств, в рамках которых добровольно исполняются финансовые обязательства, снижается более чем на 20%.

Всего в 2023 году на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 2 млн 560 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 145 млрд рублей. Это почти на 1 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

В добровольном порядке выплачены задолженности в рамках 187 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 2 млрд 162 млн рублей. Таким образом, только 7% должников избежали принудительных мер благодаря своевременному исполнению обязательств.

Напомним, что уклонение от погашения задолженностей влечет за собой массу неприятных последствий, связанных с наложением дополнительных финансовых санкций, списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны и многое другое. С целью предупреждения подобных ситуаций судебные приставы Пермского края вновь объявляют о старте ежегодной информационной кампании «Узнай о своих долгах», целью которой является повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъяснение возможностей официальных источников получения сведений о долгах и способах их своевременного погашения.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Борцам с лесными пожарами в Свердловской области направлены дополнительные выплаты
13 января 2024
Екатеринбургский аэропорт в праздничные дни принял более 226 тысяч пассажиров
09 января 2024
В 2023 году 4,5 тысячи семей получили знак отличия «Совет да любовь» в Свердловской области
08 января 2024
Свердловскую область за 2023 год посетили более трёх миллионов туристов
08 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:32 Жители Пермского края неохотно возвращают долги и подвергают себя дополнительным санкциям
10:23 Валерий Сухих: В каждой территории Прикамья есть уникальный опыт работы представительных органов
15:57 Валерий Сухих: «Исполнять детские желания – приятная новогодняя миссия»
11:04 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
15:11 Ученые ПНИПУ предложили метод более эффективного проветривания шахт
11:44 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
13:57 Студентка ПНИПУ открыла новый способ получения целлюлозы для производства пищи и лекарств
13:54 Пермская «Горьковка» поможет правильно отметить Святки
11:45 Как связаться с судебным приставом?
15:46 Ученые ПНИПУ разработали модель для прогнозирования заболевания легких у недоношенных младенцев
15:44 В Пермском крае более 2500 земельных участков можно использовать для жилищного строительства благодаря проекту «Земля для стройки»
12:26 Китайский рынок отметит переезд в Заостровку 7 января
15:01 Ученые Пермского политеха научились «выращивать» детали из самого прочного и легкого материала
15:00 В Прикамье комплексно обследовали более 73 тысяч объектов недвижимости
15:38 Валерий Сухих: Территории Прикамья могут следовать успешным практикам муниципалитетов и адаптировать их под себя
13:04 Акварели, живопись и графика ждут пермяков в «Горьковке»
11:22 Судебные приставы Пермского края призывают войти в новый год без долгов
14:16 За 2023 год в Прикамье на 20 процентов увеличилось количество сделок по экстерриториальному принципу
13:56 Подписчиками госпабликов стали 4 млн прикамцев
10:22 После вмешательства судебных приставов пермская строительная компания выплатила задолженность по зарплате
14:50 Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр
Все новости
12:06 На Камчатке спасли раненого рысёнка, который забрался на дерево в черте города
11:17 МЧС: в Воркуте на глубине 600 метров затопило шахту, есть погибший
10:59 Бастрыкин: в 2023 году СКР направил в суд 430 дел об экстремизме
10:42 Wildberries устанавливает местонахождение 16 человек, работавших на сгоревшем в Петербурге складе
10:10 В Тульской области более 370 домов, школы и детсады остались без отопления
15:26 Росавиация запретила российским самолетам полеты над Йеменом
14:45 Саратовские власти заявили, что не запрещали чиновникам носить шубы
12:40 Стоимость платного образования в вузах РФ хотят увеличить на 10-12%
11:43 В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли массовые протесты против ударов по объектам хуситов
19:00 Россияне просят вернуть на работу уволенного зеленоградского кота Сергея
17:29 Патриархия Грузии просит внести изменения в икону с изображением Сталина
16:25 Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
15:57 Власти Папуа — Новой Гвинеи объявили в стране ЧП после забастовки полиции и массовых беспорядков
14:53 СК: на Кубани медсестра и санитарка привязали пенсионера к кровати, так как он «перемещался по отделению»
13:36 СМИ: против Удальцова возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма
12:49 СК: в Барнауле задержан замглавы администрации города по подозрению в крупной взятке
12:27 В Новосибирске из-за коммунальной аварии более ста домов остались без тепла
11:34 В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом погибли 8 человек
11:11 Володин: Госдума рассмотрит запрет треш-стримов в приоритетном порядке
10:26 В Самаре в многоквартирном доме взорвался газ, есть погибший
18:22 Власти Приморья предлагают жителям тур на горнолыжный курорт в КНДР
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK