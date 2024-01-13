Жители Пермского края неохотно возвращают долги и подвергают себя дополнительным санкциям

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Долги растут, а пермяков, желающих погасить их, становится все меньше. Уже третий год подряд количество исполнительных производств, в рамках которых добровольно исполняются финансовые обязательства, снижается более чем на 20%.Всего в 2023 году на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 2 млн 560 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 145 млрд рублей. Это почти на 1 млрд рублей больше, чем в 2022 году.В добровольном порядке выплачены задолженности в рамках 187 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 2 млрд 162 млн рублей. Таким образом, только 7% должников избежали принудительных мер благодаря своевременному исполнению обязательств.Напомним, что уклонение от погашения задолженностей влечет за собой массу неприятных последствий, связанных с наложением дополнительных финансовых санкций, списанием денежных средств с расчетных счетов, арестом имущества, привлечением к административной и уголовной ответственности, ограничением права выезда за пределы страны и многое другое. С целью предупреждения подобных ситуаций судебные приставы Пермского края вновь объявляют о старте ежегодной информационной кампании «Узнай о своих долгах», целью которой является повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъяснение возможностей официальных источников получения сведений о долгах и способах их своевременного погашения.