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Валерий Сухих: В каждой территории Прикамья есть уникальный опыт работы представительных органов

10.23 Понедельник, 15 января 2024
Краевой парламент объявил конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований и конкурс на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов.

Конкурс среди представительных органов муниципальных и городских округов проводится по инициативе Законодательного собрания Пермского края с 2012 года. «В каждой территории Прикамья есть свой уникальный опыт работы представительных органов на местах. Конкурс позволяет увидеть лучшие практики и взять их на вооружение, потому что они напрямую влияют на принятие управленческих решений, развитие территорий и всего региона», – отметил председатель краевого парламента и Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья Валерий Сухих.

Местные думы – участники конкурса распределяются по группам, в зависимости от численности населения: муниципальные образования с численностью населения менее 30 тысяч человек и муниципальные образования с численностью населения свыше 30 тысяч человек. Для определения победителей конкурса комиссия оценивает организацию эффективного планирования деятельности, развитие молодежного парламентского движения, организацию учебы депутатского корпуса и сотрудников аппаратов представительных органов, качество системы обратной связи с населением, обеспечение доступа к информации о деятельности представительных органов в сети Интернет, организацию контроля за исполнением принимаемых решений и ряд других критериев.

Конкурс представительных органов муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов проводится с 2016 года. В рамках конкурса оценивается вовлеченность муниципальных молодёжных парламентов в нормотворческую деятельность дум городских и муниципальных округов, участие в общественно значимых мероприятиях в территориях, медийная активность членов молодёжных парламентов в СМИ и социальных сетях.

Конкурсные материалы предоставляются до 5 апреля 2024 года. Победители обоих конкурсов получат денежное вознаграждение. Сумма может быть направлена на материально-техническое развитие, на проведение мероприятий молодежного парламента и прочее.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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