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Валерий Сухих: «Исполнять детские желания – приятная новогодняя миссия»

15.57 Пятница, 12 января 2024
Спикер краевого парламента Валерий Сухих и депутаты Законодательного собрания традиционно приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» в Пермском крае.

В этом году спикер краевого парламента Валерий Сухих исполнил новогодние желания четырёхлетнего Дениса Осы и Рады из Чайковского округа. Дети получили в подарок загаданные конструктор лего и кресло-мешок. По словам Валерия Сухих, исполнять детские желания – приятная новогодняя миссия. «Акция дает возможность подарить радость и счастье тем, кто в этом нуждается. Это не только доброе дело, но и возможность проявить заботу и внимание к самому дорогому – нашим детям», – отметил спикер.

В ежегодной акции «Ёлка желаний» также приняли участие и другие депутаты краевого парламента. Так, первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев исполнил мечту Марка и Елизаветы, а Сергей Яшкин подарил кукольный дом сестрам Валерии и Елизавете. Александр Буторин исполнил желания Глеба и Анны из Перми, Надежда Лядова – Евы и Захара из Пермского района, Татьяна Абдуллина и Александр Третьяков передали подарки детям из Березовского округа.

Альберт Демченко в образе Деда Мороза навестил Архипа из Чусового и подарил ему шведскую стенку. Анатолий Маховиков и Евгений Дёмкин подарили билеты на цирковые и театральные представления. Подарок от Александра Бойченко получил Кирилл Сарачев из Перми. Жанне и Артуру из Кондратово передали подарок от Павла Черепанова, а Сергей Ветошкин готовит подарки для троих ребят из Нытвенского округа. Кроме этого, в акции приняли участие Алексей Мазлов, Евгений Зыбин, Вагаршак Сарксян, Владимир Хозяшев, Илья Шулькин, Сергей Богуславский, Павел Кузьмин, Дмитрий Бондарь и Дмитрий Пылёв.

«Ёлка желаний» – это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной». В рамках акции исполняются желания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из малообеспеченных семей. В Пермском крае своими желаниями поделились более 960 жителей. Присоединиться к акции и исполнить чью-то мечту может каждый желающий до 28 февраля. За время существования акции было исполнено более ста тысяч желаний.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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