Возрастное ограничение 18+

Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам

11.44 Четверг, 11 января 2024
Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.

В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8 800 303 0000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.

Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определяют тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.

При общении с гражданином голосовой бот запрашивает фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволяет идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформировывает запрос и в аудио формате предоставляет абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.

Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с уточнением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.

Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге подделывали свидетельства о регистрации для зачисления детей в первые классы
10 января 2024
В Следственный комитет за сутки обратились 509 раз из Свердловской области
08 января 2024
Жители Свердловской области чаще выбирают пакеты услуг трёх федеральных операторов связи
10 января 2024
Спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах в Свердловской области до 13 января
10 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:44 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
13:57 Студентка ПНИПУ открыла новый способ получения целлюлозы для производства пищи и лекарств
13:54 Пермская «Горьковка» поможет правильно отметить Святки
11:45 Как связаться с судебным приставом?
15:46 Ученые ПНИПУ разработали модель для прогнозирования заболевания легких у недоношенных младенцев
15:44 В Пермском крае более 2500 земельных участков можно использовать для жилищного строительства благодаря проекту «Земля для стройки»
12:26 Китайский рынок отметит переезд в Заостровку 7 января
15:01 Ученые Пермского политеха научились «выращивать» детали из самого прочного и легкого материала
15:00 В Прикамье комплексно обследовали более 73 тысяч объектов недвижимости
15:38 Валерий Сухих: Территории Прикамья могут следовать успешным практикам муниципалитетов и адаптировать их под себя
13:04 Акварели, живопись и графика ждут пермяков в «Горьковке»
11:22 Судебные приставы Пермского края призывают войти в новый год без долгов
14:16 За 2023 год в Прикамье на 20 процентов увеличилось количество сделок по экстерриториальному принципу
13:56 Подписчиками госпабликов стали 4 млн прикамцев
10:22 После вмешательства судебных приставов пермская строительная компания выплатила задолженность по зарплате
14:50 Более 16 тысяч реестровых ошибок в 2023 году в Пермском крае исправили в реестре недвижимости Росреестр и Роскадастр
14:48 Станки, машины и самолеты станут прочнее: ученые ПНИПУ повысили эффективность плазменной сварки
11:09 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
14:52 Пермская телебашня зажигает новогодние огни
14:43 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
10:31 В Горьковке состоится экологический стендап
Все новости
13:36 СМИ: против Удальцова возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма
12:49 СК: в Барнауле задержан замглавы администрации города по подозрению в крупной взятке
12:27 В Новосибирске из-за коммунальной аварии более ста домов остались без тепла
11:34 В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом погибли 8 человек
11:11 Володин: Госдума рассмотрит запрет треш-стримов в приоритетном порядке
10:26 В Самаре в многоквартирном доме взорвался газ, есть погибший
18:22 Власти Приморья предлагают жителям тур на горнолыжный курорт в КНДР
17:23 Глава птицеводческого союза считает, что яйца в России дешевле не станут
16:06 Глава Кургана, которая была задержана в декабре, ушла в отставку
15:21 Медики Северска, Архангельска и Новодвинска пожаловались Путину на зарплаты и нарушение трудовых прав
13:29 В Петербурге таможенники нашли более тонны кокаина в брикетах с надписью «Dior»
12:51 В Германии проходит масштабная забастовка железнодорожников
11:52 Жители Электростали развели костер на улице, чтобы обратить внимание на холод в квартирах
11:00 Прокуратура: во Владивостоке более трех тысяч жителей остались без тепла
10:14 В Эквадоре 22 преступные группировки объявлены военной целью для армии
18:14 В Новосибирске сотрудник магазина, закрывший 9-летнего мальчика в холодильнике, получил условный срок
17:27 Губернатор подтвердил падение двух беспилотников в Орле, есть пострадавшие
17:01 Премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь
16:28 Воробьев: Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после аварии
15:43 В 75 регионах РФ оклады учителей не дотягивают до МРОТ
14:24 Глава СКР поручил возбудить дело на блогера-миллионника, бросившего младенца в снег
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK