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В Перми судебные приставы добились сноса нелегальной автомойки

10.41 Четверг, 16 ноября 2023
Житель Перми построил двухэтажное здание в Мотовилихинском районе и начал эксплуатировать его под автомойку. При этом бизнесмен не получал соответствующего разрешения на строительство и не зарегистрировал право собственности на объект. Не придал значения он и тому факту, что автомойка была возведена на земельном участке, находящемся в особо охраняемых природных зонах — достопримечательного места «Поселок Мотовилихинского завода» и «Мотовилихинский пруд».

Так как незаконное строительство нарушало требования природоохранного, водного и градостроительного законодательства районная администрация обратилась в суд с требованием признать автомойку самовольной постройкой. Иск удовлетворили и обязали собственника снести объект капитального строительства.

Соответствующее исполнительное производство находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

В добровольном порядке должник решение суда не исполнял, а затем и вовсе продал свой земельный участок вместе с расположенной на нем автомойкой жительнице г. Краснокамска. Вместе с недвижимостью женщина приобрела и статус должника, так как сотрудник органа принудительного исполнения вынужден был обратиться в суд за заменой стороны исполнительного производства на основании правопреемства.

Но и новая владелица автомойки не торопилась исполнять возложенные на нее обязательства. В соответствии с действующим законодательством судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, гражданка дважды привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ, за неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера.

В конце концов меры принудительного исполнения оказали должное воздействие. Двухэтажное здание автомойки было демонтировано, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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