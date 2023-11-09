В Перми судебные приставы добились сноса нелегальной автомойки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель Перми построил двухэтажное здание в Мотовилихинском районе и начал эксплуатировать его под автомойку. При этом бизнесмен не получал соответствующего разрешения на строительство и не зарегистрировал право собственности на объект. Не придал значения он и тому факту, что автомойка была возведена на земельном участке, находящемся в особо охраняемых природных зонах — достопримечательного места «Поселок Мотовилихинского завода» и «Мотовилихинский пруд».Так как незаконное строительство нарушало требования природоохранного, водного и градостроительного законодательства районная администрация обратилась в суд с требованием признать автомойку самовольной постройкой. Иск удовлетворили и обязали собственника снести объект капитального строительства.Соответствующее исполнительное производство находилось на исполнении в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.В добровольном порядке должник решение суда не исполнял, а затем и вовсе продал свой земельный участок вместе с расположенной на нем автомойкой жительнице г. Краснокамска. Вместе с недвижимостью женщина приобрела и статус должника, так как сотрудник органа принудительного исполнения вынужден был обратиться в суд за заменой стороны исполнительного производства на основании правопреемства.Но и новая владелица автомойки не торопилась исполнять возложенные на нее обязательства. В соответствии с действующим законодательством судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, гражданка дважды привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ, за неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера.В конце концов меры принудительного исполнения оказали должное воздействие. Двухэтажное здание автомойки было демонтировано, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.