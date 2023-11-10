Росреестр Прикамья разъясняет, как действует договор уступки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель Березников решил продать квартиру в строящемся доме, заключив с покупателем договор уступки по договору участия в долевом строительстве.Позже на государственную регистрацию было представлено соглашение о расторжении договора уступки. Можно ли было так поступить?Ситуацию комментирует начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина.- По договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве участник долевого строительства (цедент) уступает, а цессионарий принимает права и обязанности участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. По общему правилу расторжение договора возможно, если обязательства по нему не исполнены.В нашем случае договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве был исполнен полностью, обязательства по нему, таким образом, прекращены.В государственной регистрации права собственности на квартиру гражданину было отказано.Что же делать передумавшему цеденту? Расторгнуть договор уступки в судебном порядке или оформить новое соглашение об уступке права требования.