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Росреестр Прикамья разъясняет, как действует договор уступки
Житель Березников решил продать квартиру в строящемся доме, заключив с покупателем договор уступки по договору участия в долевом строительстве.
Позже на государственную регистрацию было представлено соглашение о расторжении договора уступки. Можно ли было так поступить?
Ситуацию комментирует начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина.
- По договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве участник долевого строительства (цедент) уступает, а цессионарий принимает права и обязанности участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. По общему правилу расторжение договора возможно, если обязательства по нему не исполнены.
В нашем случае договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве был исполнен полностью, обязательства по нему, таким образом, прекращены.
В государственной регистрации права собственности на квартиру гражданину было отказано.
Что же делать передумавшему цеденту? Расторгнуть договор уступки в судебном порядке или оформить новое соглашение об уступке права требования.
Позже на государственную регистрацию было представлено соглашение о расторжении договора уступки. Можно ли было так поступить?
Ситуацию комментирует начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина.
- По договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве участник долевого строительства (цедент) уступает, а цессионарий принимает права и обязанности участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве. По общему правилу расторжение договора возможно, если обязательства по нему не исполнены.
В нашем случае договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве был исполнен полностью, обязательства по нему, таким образом, прекращены.
В государственной регистрации права собственности на квартиру гражданину было отказано.
Что же делать передумавшему цеденту? Расторгнуть договор уступки в судебном порядке или оформить новое соглашение об уступке права требования.
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