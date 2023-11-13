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Судебные приставы проведут прием граждан по вопросам защиты прав детей

10.27 Вторник, 14 ноября 2023
20 ноября ежегодно проводится Всероссийский день правовой помощи детям. Его задача - повышение правовой грамотности и информирование населения о возможностях бесплатной юридической помощи.

В этот день прикамские судебные приставы проведут личный прием граждан по вопросам взыскания алиментных платежей, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и иным категориям исполнительных производств, затрагивающим интересы детей. В подразделения ведомства можно будет обратиться с 09:00 до 18:00 в понедельник, 20 ноября 2023 года.

Адреса отделов и отделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» официального сайта ведомства: https://r59.fssp.gov.ru. Также граждане могут обратиться непосредственно в Главное управление по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28. Для этого необходимо будет предварительно записаться на прием по телефону: 221-51-36, и не забыть взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Также в этот день можно будет обратиться к судебным приставам на консультационных площадках с 17:00 до 20:00 часов по местному времени, где правоохранители вместе с представителями отделов опеки и попечительства муниципальных и городских образований встретятся с гражданами и ответят на их вопросы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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