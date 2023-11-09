Меры принудительного исполнения помогли прикамцам получить благоустроенное жилье

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сразу 5 исполнительных производств о включении граждан из числа детей-сирот в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями и выделению положенных по закону квадратных метров, были окончены фактическим исполнением в г. Лысьве Пермского края. Во всех случаях должником выступала администрация городского округа и судебным приставам пришлось постараться, чтобы убедить должностных лиц в необходимости исполнить требования исполнительных документов.После возбуждения исполнительных производств сотрудники ведомства уведомили работников органа местного самоуправления о негативных последствиях игнорирования социально значимых решений суда. Данная мера профилактического характера не возымела действия, и в отношении организации-должника был вынесен ряд постановлений о взыскании исполнительских сборов в размере 50 тысяч рублей каждое. Кроме того, руководителя администрации предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение вступивших в силу решений суда.После данных мер принудительного исполнения взыскателей не только официально внесли в требуемые документы, но и выделили им благоустроенные жилые помещения.