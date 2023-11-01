Валерий Сухих: «Устойчивость местных бюджетов – приоритет бюджетной политики региона»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На заседании Совета представительных органов Пермского края региональный министр финансов Екатерина Тхор представила будущие расходы региона на поддержку территорий.Заседание прошло на площадке краевого парламента. Один из ключевых вопросов повестки – проект регионального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-26 гг. Так, по словам Екатерины Тхор, в 2024 году все муниципалитеты смогут получить дотацию на стимулирование к росту доходов, так как обеспечили положительный прирост подушевых налоговых доходов в 2022 году по отношению к 2021 году. В 2024 году рост расчетных бюджетов муниципальных образований составит 6,2%.Из-за роста числа самозанятых в крае увеличится дотация на стимулирование муниципалитетов к росту численности самозанятых граждан: в 2024 – на 4,9%, в 2025 и 2026 по 4%. Всего в трехлетнем периоде на финансовую поддержку муниципальных образований предлагается направить порядка 102 млрд рублей, из них 44 млрд рублей приходится на дотации и 68 млрд рублей на целевую финансовую помощь.Министр заявила, что объемы субсидий в проекте краевого бюджета распределены, поэтому муниципалитеты могут приступать к расчетам своей доли софинансирования. Направления софинансирования сохраняются. Также сохранены размеры отчисления из бюджета Пермского края в бюджеты муниципальных образований в части налоговых доходов.По словам спикера краевого парламента и председателя Совета Валерия Сухих, устойчивость местных бюджетов имеет большое значение для бюджетной политики всего региона. «Регион продолжает совершенствовать механизмы по укреплению доходной части местных бюджетов. Эти инструменты не ограничиваются только дотациями, за последние годы значительно усовершенствована система налоговых отчислений, которая мотивирует территории на увеличение собственных доходов», – отметил парламентарий.Так, в полном объеме в местные бюджеты будут переданы поступления по налогу на профессиональный доход в виде дотации на стимулирование к увеличению численности самозанятых и отчисления от отдельных госпошлин. Отметим, что ряд территорий приняли решение о замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Такая возможность для муниципалитетов предусмотрена региональным законом о бюджетном процессе. Полученные муниципалитетом по дополнительному нормативу отчисления НДФЛ сверх расчетного объема дотации изъятию в бюджет края подлежать не будут.По итогам доклада спикеры местных дум смогли напрямую задать вопросы министру. Так, один из вопросов касался перспективы разработки новой меры поддержки, аналогичной Единой субсидии, которая перестает действовать со следующего года. По итогам заседания Совет принял проект постановления, которым было рекомендовано учесть при принятии местных бюджетов средства на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в рамках «майских указов» президента, выполнение национальных проектов и комплексных планов развития территорий.