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Валерий Сухих: География участников - самая масштабная

11.28 Среда, 8 ноября 2023
Завершился прием заявок на ежегодный региональный конкурс Законодательного собрания «Будущие законодатели Пермского края». Как отмечают организаторы, конкурс стал самым масштабным. В этом году поступило рекордное количество работ – почти 2000 заявок от педагогов и школьников.

В 2023 году в конкурсе приняли участие образовательные учреждения из всех 43 территорий региона. Больше всего заявок поступило от учеников и педагогов из Перми, Бардымского, Верещагинского, Губахинского, Еловского, Кунгурского, Лысьвенского, Соликамского, Уинского и Пермского округов.

Самой многочисленной номинацией стал конкурс рисунков – 1116 работ, 530 заявок поступило в номинации «Фотография», 105 работ – в номинации «Социальный проект», 115 – в номинации «Видеофильм», 84 методические разработки парламентского урока представили педагоги.Это рекордное количество работ за время проведения регионального конкурса.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, заявочная кампания этого года претендует на самую масштабную географию участников. «Мы всегда стремились охватить как можно больше участников, потому что в каждом уголке Пермского края есть свои таланты. Наша задача – дать ребятам возможность заявить о себе, своей малой родине, представить идеи для развития своей территории. За многолетнюю историю конкурса школьники реализовали десятки социальных проектов, а наши педагоги внесли огромный вклад в развитие парламентских уроков и краеведения», – подчеркнул парламентарий.

В ноябре будет определен шорт-лист победителей конкурса. Точное распределение мест будет объявлено на церемонии награждения, которая пройдет 7 декабря.

Все победители конкурса получат дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участники конкурса получат электронные сертификаты участия.

Напомним, конкурс «Будущие законодатели Пермского края» ежегодно проводит краевой парламент для школьников и педагогов образовательных учреждений Прикамья. Впервые он прошел в 2007 году. За эти годы участниками стали почти 30 тысяч педагогов и школьников из всех территорий региона. Конкурс проводится в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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