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Электросетевой комплекс в Губахе возвращен в муниципальную собственность

10.17 Понедельник, 2 октября 2023
Судебные приставы Пермского края окончили фактическим исполнением исполнительное производство о признании недействительными сделок по передаче муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал АО «Электросетевой комплекс».

Напомним, в феврале 2023 года Арбитражный суд Пермского края признал ничтожными ряд сделок по распоряжению электросетевым комплексом в Губахе. Было установлено, что Губахинский муниципальный округ избрал способ приватизации муниципального имущества, не предусмотренный законодательством. Сделки были совершены в нарушение запрета на приватизацию таких объектов при условии их обременения инвестиционными и эксплуатационными обязательствами. При этом последующие сделки по реализации долей в уставном капитале созданного общества также признали ничтожными в силу заключенных ранее незаконных договоров. Администрацию Губахинского городского округа обязали вернуть покупателям денежные средства в сумме более 60 млн руб, полученные от продажи акций.

Данное постановление суда обжаловалось в вышестоящих инстанциях, но все они оставили его без изменения. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю.

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Проведенная проверка показала, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Электросетевой комплекс возвращен в муниципальную собственность, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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