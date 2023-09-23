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Валерий Сухих: «Законодательное собрание приступает к процессу рассмотрения главного финансового документа Прикамья»

17.24 Пятница, 29 сентября 2023
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Согласно пояснительной записке, главный финансовый документ региона в следующую трехлетку остается устойчивым и сбалансированным. Запланирован рост доходов краевой казны. По прогнозу регионального министерства финансов, доходы в 2024 году составят 207,4 млрд руб., в 2025 году – 213,8 млрд руб., в 2026 году – 211,5 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что бюджет сохраняет социальную направленность – более 70% расходов планируется направить на выполнение краевых социальных обязательств. Приоритетными направлениями остаются отрасли здравоохранения и образования. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами президента России. Также запланирована индексация мер социальной поддержки и стипендий, зарплат прочих категорий бюджетников.

Общий объем расходов краевого бюджета составит в 2024 году порядка 230,8 млрд руб., в 2025 году – 230,4 млрд руб. в 2026 году – 222,5 млрд руб. Наибольший объем финансирования в 2024 году направлен на государственные программы: «Образование и молодежная политика» (59,84 млрд руб.), «Качественное здравоохранение» (39,95 млрд руб.), «Развитие транспортной системы» (31,43 млрд руб.) и «Социальная поддержка жителей Пермского края» (30,81 млрд руб.).

Для повышения качества и доступности оказания медицинских услуг, повышения привлекательности Пермского края, увеличения туристического потока, развития инфраструктуры для занятий спортом, повышения качества образования и развития автодорожной инфраструктуры продолжится реализация адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП). Запланировано финансирование 77 объектов строительства, при этом 62 объекта планируется к вводу в предстоящий трехлетний период.

Продолжится развитие дорожной инфраструктуры в крае – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и повышение безопасности дорожных условий в трехлетнем периоде предусмотрено более 77 млрд руб.

Бюджет Пермского края на 2024-2026 годы сформирован с дефицитом, который соответствует нормам бюджетного законодательства. Прогнозируется его уменьшение в период очередной трехлетки. Размер государственного долга Пермского края не превысит 50% объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета (при предельно допустимом размере, установленном Бюджетным кодексом РФ, – 100%).

Новый проект бюджета депутаты рассмотрят на заседании краевого парламента в октябре. «Законодательное собрание приступает к работе по подготовке главного финансового документа Прикамья к рассмотрению. Проект закона о бюджете будет заслушан на заседаниях всех парламентских комитетов и традиционно представлен общественности на публичных слушаниях. Как и в прошлые годы, парламентарии проанализируют каждую статью расходов на предмет их соответствия ключевым приоритетам развития края и социальным обязательствам властей перед гражданами», – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Напомним, по решению профильного комитета публичные слушания по проекту закона о бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов запланированы на 17 октября.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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