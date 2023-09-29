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Пермяки стали активнее путешествовать по России
Пермяки стали чаще путешествовать по стране. В этом году Пермский край вошел в топ-30 регионов с самыми активными туристами. При этом больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.
По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.
При этом лидером роста минувшего летнего сезона оказалась Мурманская область. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в этот регион составил 39%. Следом в рейтинге идут Амурская область и Дагестан (+17%). По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область.
Главными точками притяжения страны стали космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько запусков, горы Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане, остров Иммануила Канта и город-курорт Зеленоградск в Калининградской области.
По данным МегаФона, наиболее активно ездят по стране жители Пермского края в возрасте 31-45 лет, на них приходится около половины всех поездок (49%). Еще 39% любителей внутреннего туризма — это пермяки группы 45+.
Пермский край также пользовался популярностью среди россиян. В этом году в наш регион приехало на 5% больше путешественников, чем годом ранее. Активнее других в Пермский край наведывались жители Свердловской области, Москвы, Югры, Башкирии, Санкт-Петербурга и Удмуртии.
В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.
По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.
При этом лидером роста минувшего летнего сезона оказалась Мурманская область. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в этот регион составил 39%. Следом в рейтинге идут Амурская область и Дагестан (+17%). По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область.
Главными точками притяжения страны стали космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько запусков, горы Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане, остров Иммануила Канта и город-курорт Зеленоградск в Калининградской области.
По данным МегаФона, наиболее активно ездят по стране жители Пермского края в возрасте 31-45 лет, на них приходится около половины всех поездок (49%). Еще 39% любителей внутреннего туризма — это пермяки группы 45+.
Пермский край также пользовался популярностью среди россиян. В этом году в наш регион приехало на 5% больше путешественников, чем годом ранее. Активнее других в Пермский край наведывались жители Свердловской области, Москвы, Югры, Башкирии, Санкт-Петербурга и Удмуртии.
В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.
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