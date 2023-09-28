Валерий Сухих: Инициативное бюджетирование позволит молодым людям на деле реализовать свои идеи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На площадке краевого парламента встретились спикеры муниципальных дум, члены Молодежного парламента Прикамья, депутат Законодательного Собрания Пермского края Ирек Хазиев, а также председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев. Ключевой вопрос – развитие молодежного инициативного бюджетирования.В своём приветственном слове Артем Метелев отметил, что «Президент России Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу по развитию молодежной политики. Действительно, для того, чтобы молодые люди оставались жить и работать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в каждом регионе нашей страны, необходимо создавать условия для комфортной жизни, а также возможности для самореализации. Один из способов – государственная поддержка молодежных инициатив. Пермский край может быть примером для многих, так как является одним из 15 регионов, где такие возможности закреплены в нормативных документах», – подчеркнул парламентарий.Напомним, в 2023 году региональное министерство территориального развития выделило молодежь Прикамья в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию собственных проектов по развитию территорий. Ранее с такой идеей выступили члены Молодежного парламента Прикамья, которые приняли участие в разработке новых критериев для молодежного инициативного бюджетирования.С докладом об участии молодежи в инициативном бюджетировании выступила представитель министерства территориального развития Пермского края Татьяна Симакова. В 2023 году более 60% всех проектов инициативного бюджетирования реализуется с участием молодежи: из 192 проектов инициативного бюджетирования в 120 участвуют молодые люди. По данным министерства, в этом году в одиннадцати муниципалитетах Прикамья все проекты инициативного бюджетирования разработаны с участием молодежи. Она также отметила, что в следующем году в планах региона увеличить финансирование на проекты в рамках молодежного инициативного бюджетирования с 210 млн рублей до 245 млн рублей.На заседании комиссии Совета представительных органов Прикамья по нормотворческой деятельности в области бюджетной и налоговой политики участники представили наработки по вовлечению молодежи в инициативноебюджетирование. Так, в Кудымкарском, Ординском и Березовском округах инициаторами проектов прошлых лет уже выступали члены местных молодежных парламентов.Благодаря этому сегодня в территориях построены экстрим-площадка в г.Кудымкаре, детская площадка в с.Березовка, отремонтирован памятник участникам Великой Отечественной войны в с.Журавлево Ординского округа. По словам спикеров местных дум, реализация этих инициатив сделала муниципальные молодежные парламенты точкой опоры для молодых активных жителей.Как ранее отмечал председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, реализация собственных социальных проектов может стать значимым инструментом самореализации молодых людей. «Инициативное бюджетирование позволяет гражданам принимать непосредственное участие в развитии своей малой родины. Выделение молодежи в отельную группу – значимый шаг в развитии молодежной политики. Это позволит молодым людям на деле реализовать свои идеи», – отметил спикер.По итогам заседания участники приняли решение распространить опыт территорий, в которых молодые парламентарии выступают кураторами по подготовке и реализации проектов. Рекомендации по обучению членов муниципальных парламентов и взаимодействию с ними местных властей планируется направить краевому Молодежному парламенту и органам местного самоуправления по итогам заседания Совета в октябре.Планируется, что одной из площадок по обучению молодых парламентариев может стать ежегодная «Школа молодых политиков», которую организовывает Молодежный парламент Прикамья в территориях региона. Об этом на заседании заявил председатель Молпарламента Арсений Коротовских. Также он отметил, что обучение будет проводиться совместно с представителями регионального министерства территориального развития.