Валерий Сухих: «Молодёжь способна сделать многое для развития региона и страны»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Совета округа в Перми. Основной темой обсуждения стала работа с молодежью в современных условиях. В заседании Совета принял участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.28 сентября в Перми прошло заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В мероприятии приняли участие начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев, высшие должностные лица регионов ПФО, депутаты законодательных органов, руководители крупнейших общероссийских научных и общественных организаций.Основными вопросами обсуждения стали проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, эффективность действующих механизмов поддержки и первостепенные задачи этой сферы на современном этапе общественного развития. По мнению полпреда Игоря Комарова, особое внимание необходимо уделить защите молодежи от негативного информационного и ценностного воздействия со стороны недружественных стран, а также выработке современных эффективных форм воспитательной работы.Игорь Комаров рассказал о работе, которая организована в округе с учетом задач, поставленных главой государства: «В прошлом году вместе с регионами мы добились того, что количество участников окружных общественных проектов для детей и молодежи превысило миллион человек. При их реализации мы используем принципы, которые, с нашей точки зрения, могут и должны быть востребованы при организации всероссийских проектов. Нужно, прежде всего, обеспечить возможность участия в них каждому ребенку или молодому человеку независимо от места проживания, поэтому любой проект должен начинаться с муниципального или даже школьного уровня, включать региональный и окружные этапы. Только в этом случае мы достигнем системности в работе с нашим подрастающим поколением».В ходе заседания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил доклад об организации воспитательной работы с молодежью, в котором были отражены лучшие практики регионов ПФО. По его словам, совет является эффективной площадкой для выработки решений по развитию и поддержке молодого поколения. Ряд предложений, которые были разработаны на прошлых заседаниях, сейчас реализуются в регионах и на федеральном уровне.«Воспитание подрастающего поколения имеет огромное значение для общества и будущего страны. Важно, чтобы дети и молодежь обладали такими знаниями и навыками, которые помогут им принимать осознанные решения, брать ответственность за свои действия и принимать участие в решении важных для региона задач. Воспитание должно носить системный характер, включать в себя патриотическое направление и наставничество. Также необходимо повышать значимость семьи и формировать ценности труда у детей и молодежи», – подчеркнул губернатор.В качестве примера он рассказал о практике совместной работы «Движения Первых» и Российских студенческих отрядов в Прикамье. Также Дмитрий Махонин предложил рассмотреть возможность формирования единой целостной государственной программы на уровне федерации, регионов и муниципальных образований. Это позволит всем субъектам двигаться в одном направлении, используя лучшие практики и опыт, обеспечить наиболее эффективные подходы в работе с молодежью. В ней необходимо отразить приоритеты и ключевые направления патриотического воспитания молодежи, а также количественные и качественные изменения, которых нужно достичь. В частности, необходимо включить в перечень показателей успешности работы высших должностных лиц параметры, отражающие результаты воспитательной работы.Ранее председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отмечал, что в регионе ведется комплексная работа по реализации молодежной политики. «Принятые меры и программы позволяют вовлекать молодежь в проектную деятельность и социально значимые мероприятия. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и образовательным направлениям. При этом важно, что работа ведется при непосредственном участии самих молодых людей, которые готовы не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. Уверен, что молодёжь Пермского края способна сделать многое для развития региона и страны», – подчеркнул Валерий Сухих.О федеральных общественных проектах в сфере воспитания молодежи рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Региональным опытом в сфере воспитательной работы с молодежью, а также эффективными практиками в органах власти поделились глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор Саратовской области Виктор Бусаргин.Ряд важных предложений по совершенствованию молодежной политики в сфере воспитательной работы высказали руководители федеральных органов исполнительной власти. Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сделал акцент на необходимости использования единых подходов в воспитании подрастающего поколения, а также формирования единого образовательного пространства в образовательных учреждениях, начиная с дошкольного, до уровня высшего образования.Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа в том, чтобы реализация выработанных решений способствовала повышению эффективности проводимой работы с молодежью, устранению проблем, препятствующих достижению стратегических задач в этой сфере. Игорь Комаров напомнил, что предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.