В поселке Уральский сотрудники полиции пресекли правонарушение в местной школе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

28 сентября в одной из школ п. Уральский Нытвенского городского округа произошел конфликт между гражданином и директором образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе ГУВД Прикамья. В ходе него мужчина выражался нецензурной бранью. Правонарушение пресечено прибывшим в школу участковым уполномоченным полиции.В отношении скандалиста, сыпавшего угрозами, составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Она предусматривает наказание в виде штрафа (от 500 до 1000 рублей) или административного ареста (до 15 суток).