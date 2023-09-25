Возрастное ограничение 18+
В поселке Уральский сотрудники полиции пресекли правонарушение в местной школе
28 сентября в одной из школ п. Уральский Нытвенского городского округа произошел конфликт между гражданином и директором образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе ГУВД Прикамья. В ходе него мужчина выражался нецензурной бранью. Правонарушение пресечено прибывшим в школу участковым уполномоченным полиции.
В отношении скандалиста, сыпавшего угрозами, составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Она предусматривает наказание в виде штрафа (от 500 до 1000 рублей) или административного ареста (до 15 суток).
В отношении скандалиста, сыпавшего угрозами, составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Она предусматривает наказание в виде штрафа (от 500 до 1000 рублей) или административного ареста (до 15 суток).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижней Салде одним Почётным гражданином стало меньше
25 сентября 2023
25 сентября 2023
Пьяный мужчина ворвался в школу в Екатеринбурге
20 сентября 2023
20 сентября 2023
Главу Артемовского оштрафовали за незаконную свалку
25 сентября 2023
25 сентября 2023
Пропавшую в Асбесте школьницу нашли
20 сентября 2023
20 сентября 2023